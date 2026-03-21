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Amici, Gigi D'Alessio conto Anna Pettinelli: "Tu i dischi li metti, io li faccio"

Il confronto tra il giudice e la professoressa ad Amici

Anna Pettinelli, Gigi D'Alessio - Amici
Anna Pettinelli, Gigi D'Alessio - Amici
21 marzo 2026 | 22.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Confronto acceso nella prima puntata del serale di Amici tra Gigi D'Alessio e Anna Pettinelli. Nel corso della puntata di oggi, sabato 21 marzo, il cantautore napoletano in veste da giurato si è scontrato con la maestra al termine della manche d'apertura.

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Il clima si è fatto teso dopo il verdetto dei giudici che hanno premiato il duo composto da Lorenzo e Michele della squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. Dall'altra parte, la squadra di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo ha schierato il ballerino Alessio.

D’Alessio ha elogiato l’intonazione e la performance di Lorenzo, scontrandosi con il parere di Pettinelli, visibilmente in disaccordo. Da lì, un botta e risposta sempre più acceso culminato con una replica di Gigi D'Alessio che con fermezza ha rivendicato la sua esperienza nel campo della musica: "Con tutto il rispetto Anna, Lorenzo non ha sbagliato nulla, non c'era nessuna sbavatura. C'è solo una piccola differenza tu metti i dischi, io invece li faccio. I successi non li create, li trasmettete".

Una stoccata che acceso gli animi in studio tra applausi e urla Anna, Pettinelli ha provato a replicare: "Hai ragione tu Gigi, ma noi i successi li creiamo e quindi l'orecchio ce lo abbiamo".

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amici gigi d'alessio anna pettinelli
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