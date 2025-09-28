circle x black
Cerca nel sito
 

Amici, al via oggi la nuova edizione: ospiti, anticipazioni e new entry

Via alla 25esima edizione del talent show

Maria De Filippi e Francesca Fagnani - Amici
Maria De Filippi e Francesca Fagnani - Amici
28 settembre 2025 | 09.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Oggi, domenica 28 settembre, alle ore 14.00 su Canale 5 Maria De Filippi dà il via alla 25esima edizione del talent show ‘Amici’.

Ad aprire la puntata per riconsegnare la coppa della vittoria il ballerino e vincitore della scorsa edizione Daniele Doria. Quanti e quali allievi riusciranno a conquistare un banco nella scuola?

A consegnare le maglie sei super ospiti in studio: il cantautore multiplatino Irama, la giornalista Francesca Fagnani, l’attrice e conduttrice tv e radio Geppi Cucciari, il frontman dei The Kolors e polistrumentista Stash, la conduttrice Simona Ventura e il ballerino internazionale Giuseppe Giofrè.

Come sempre sono sei i professori di riferimento per gli allievi: per il ballo Alessandra Celentano, Emanuel Lo e la ritrovata Veronica Peparini. Mentre per il canto confermati Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

Il day-time (lunedì – venerdì) con le lezioni quotidiane di ‘Amici’ comincerà lunedì 29 settembre alle ore 16.25 sempre su Canale 5.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
amici maria de filippi canale 5
Vedi anche
La Fenice, pubblico lancia volantini in platea: protesta contro nomina Venezi - Video
Piazza della Scala 'divisa' tra moda e Pro Pal - Video
News to go
Global Math Summit 2025, Sardegna al centro del pensiero matematico mondiale
Tajani canta e balla sulle note di Battisti alla festa di Forza Italia - Video
Netanyahu all'Onu, scatta la protesta: aula si svuota - Video
Chiara Ferragni, il ritorno alla Milano Fashion Week dopo il 'Pandoro Gate' - Video
Barachini: "Impegno concreto per sostenere costi inviati di guerra" - Video
Proteste a Montecitorio, sei attivisti entrano in piazza per Gaza - Video
News to go
Influenza 2025-2026, attesi 16 milioni di casi
Troupe di ‘Porta a Porta’ aggredita a Padova - Video
Emporio Armani, l’applauso delle modelle in passerella - Video
Barbara d'Urso nel cast di Ballando: "Mediaset? Del passato non parlo, un giorno le vere motivazioni usciranno" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza