In prima serata su Canale5 con Maria De Filippi il serale della 24esima edizione del talent show

È tutto pronto per il serale di Amici. Questa sera, sabato 22 marzo, Maria De Filippi conduce in prima serata su Canale5 il primo imperdibile appuntamento dello show 'Amici' edizione numero 24. Ecco tutte le anticipazioni.

La prima puntata di Amici

Sono quindici i talenti che sono stati premiati con l’accesso al Serale del talent e si apprestano ad affrontare in tre squadre la fase piú importante per loro: Antonia, Jacopo Sol, Chiamamifaro, Vybes, Alessia, Chiara e Daniele squadra Zerbi-Celentano; Luk3, Senza Cri, Asia e Francesco squadra Cuccarini-Emanuel Lo; Nicolò, Trigno, Francesca e Raffaella squadra Pettinelli-Lettieri. Solo 1 di loro alzerà la coppa del vincitore.

Direttore Artistico dello show il coreografo parigino dalla straordinaria maestria Stephane Jarny, che con il suo estro creativo e la sua visione scenica innovativa torna per la quinta volta consecutiva a dirigere le performances artistiche del serale con un cast di ballerini professionisti.

I giudici e gli ospiti

A giudicare le performance dei talenti in gara una giuria d’eccezione composta dal grande professionista e amato conduttore televisivo Amadeus; dal paroliere, personaggio carismatico e dirompente Cristiano Malgioglio e dalla ballerina internazionale e coreografa di successo Elena D’Amario.

Sul palco l'attrice Sabrina Ferilli con il regista Gabriele Mainetti e l’attore Enrico Borello per presentare il nuovo film 'La città proibita' (uscito nelle sale il 13 marzo 2025). Super ospite musicale Gazzelle, amato cantautore indie-pop che si esibisce sul palco con il suo nuovo singolo 'Da capo a 12' contenuto nell’album 'Indi' etichetta Maciste Dischi per Warner Music Italy.

Il serale di Amici

Da settembre ad oggi, anche quest’anno la scuola di 'Amici' ha offerto ai ragazzi l’opportunità di crescere sia professionalmente che umanamente attraverso un percorso di sei mesi fatto di studio, lezioni, prove tecniche ed emotive, compiti e masterclass con professionisti del settore. La loro formazione ha previsto durante questo periodo importanti incontri e approfondimenti con personaggi di spicco del mondo della cultura come cantanti, produttori discografici, giornalisti, rappresentanti dei maggiori network radiofonici e coreografi di fama nazionale ed internazionale. Fin da subito i ragazzi hanno avuto la fortuna di essere giudicati da grandissimi nomi del mondo dello spettacolo.

I cantanti sono stati valutati sulle loro performances da grandi artisti tra cui: Giorgia, Ornella Vanoni, Fiorella Mannoia, Amadeus, Gigi D’Alessio, J-Ax, Arisa, Noemi, Elisa, Fedez, Al Bano, Christian De Sica, Carlo Verdone, Luca Argentero, Brunori Sas, Tananai, Alessandro Cattelan, Gabry Ponte, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Ricchi e Poveri …e tanti tanti altri. I ballerini hanno potuto incontrare e conoscere il giudizio sulle loro esibizioni di grandi étoile ed esperti del settore, tra cui: Eleonora Abbagnato, Virna Toppi, Anbeta Toromani, Kledi Kadiu, Alberto Matano, Kristian Cellini, Garrison Rochelle, Rossella Brescia, Thomas Signorelli, Francesca Bernabini, Veronica Peparini, Irma Di Paola, Giulia Pauselli, Nancy Berti, Giorgio Madia, Gabriele Rossi, Raimondo Todaro, Andrea Alemanno, Maura Paparo, e Fabrizio Mainini.

I cantanti hanno avuto anche l’opportunità di essere giudicati dai rappresentanti dei principali network radiofonici Rds, Radio Rtl 102,5, Radio Zeta, Radio Subasio, Radio Kiss Kiss, Radio 105, Virgin Radio, R101 e Radio Montecarlo che hanno seguito e contribuito al successo dei loro inediti. Durante le lezioni quotidiane, molti e interessanti incontri per i talenti che hanno avuto la possibilità di ascoltare i consigli di Aldo Cazzullo -vice direttore ed editorialista del quotidiano Corriere della Sera-, Laura Valente -cantautrice, ex leader del gruppo dei Matia Bazar e vocal coach-; e direttamente dalla Alvin Ailey School -prestigiosa scuola di danza di New York- le tre docenti Michela Boschetto (classico); Tracy Inman (direttore e docente di tecnica horton) e Judine Somerville (musical theatre).