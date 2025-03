La prima puntata del serale andrà in onda domani sabato 22 marzo

La prima puntata di Amici è stata registrata ieri, giovedì 20 marzo, e andrà in onda su Canale 5 domani, sabato 22 marzo. Maria De Filippi conduce in prima serata il primo imperdibile appuntamento del talent show edizione numero 24.

Secondo le anticipazioni diffuse da Superguida Tv e Amici News, nella prima puntata di Amici sono stati eliminati due allievi.

Le anticipazioni

Nel corso della puntata ci sono state tre manche di gara. La prima sfida è stata tra Zerbi-Celentano contro Cuccarini-Emanuel Lo e ha portato a una eliminazione diretta. La prima allieva eliminata, stando alle anticipazioni, è la ballerina Asia.

Nella seconda manche si sfidano gli Zerbi -Celentano con Pettinelli-Lettieri. Al ballottaggio finale vanno Raffaella, TrigNO e Francesca. La ballerina Francesca non si salva e rimane a rischio eliminazione.

Spazio alla terza e ultima manche di gara: gli Zerbi – Celentano sfidano la squadra di Pettinelli-Lettieri. Finiscono al ballottaggio: Daniele, Alessia e Vybes. Quest'ultimo non si salva e va al ballottaggio finale con Francesca. Dopo il guanto di sfida, gli allievi tornano in casetta per scoprire l'esito della seconda eliminazione.

Gli ospiti

Tra gli ospiti in studio, Sabrina Ferilli con il regista Gabriele Mainetti e l’attore Enrico Borello per presentare il nuovo film 'La città proibita', disponibile al cinema dal 13 marzo 2025.

E un super ospite musicale: Gazzelle, amato cantautore indie-pop che si esibisce sul palco di Amici con il suo nuovo singolo 'Da capo a 12' contenuto nell’album 'INDI'.