Angela Melillo ha affrontato un periodo davvero buio: dalla morte dei genitori al divorzio dal primo marito. Poi, un miracolo. La showgirl, ospite a Verissimo oggi, sabato 23 novembre, ha raccontato la difficile gravidanza che ha avuto mentre aspettava la figlia Mia: “Lei è un miracolo, un regalo dal cielo”.

Il racconto della gravidanza

“La figlia del miracolo. Pubblicamente non ho mai raccontato cosa è davvero accaduto, ma è successo che sono stata ricoverata per un’infezione molto brutta alle vie urinarie, dopo due settimane sono peggiorata perché mi è salita ai polmoni”, racconta Angela che ricorda come è cominciato tutto.

“A causa di questa infezione mi davano degli antibiotici fortissimi, sono stata sottoposta a cure molto forti, tante radiazioni. Dopo un mese e mezzo torno a casa, la mia amica Samantha De Grenet viene a trovarmi e mi chiede ‘Ma non è che sei incinta?’".

“Io non avevo più il ciclo – continua Angela Melillo - ma i medici mi dicevano che era normale dato tutto quello che avevo subito. Ho comprato il test di gravidanza ed è risultato positivo. Non sapevo se gioire o piangere, ho scelto la seconda. Mi è preso un colpo, sapevo tutto quello che avevo subito. Ho fatto il giro di ginecologi per capire cosa fare. Ne incontro uno, il mio ginecologo attuale, e mi dice di andare a fare un controllo delle radiazioni totali che il mio corpo aveva ricevuto”.

“Torno con questo punteggio delle radiazioni ed ero al limite. Il ginecologo mi ha detto che non poteva prendersi la responsabilità di dirmi di portare avanti la gravidanza. Io ho deciso di avere mia figlia contro il parere dei medici. Ho scelto di andare avanti nonostante tutto. Sono stati nove mesi molto duri, ogni 10 giorni andavo dal ginecologo. Io ho voluto avere fede, speranza e forza. Il giorno che è nata Mia avevo molta angoscia, ma oggi quando la guardo non c’è cosa più bella per me. Tutto va bene, è sana e sta bene. È il mio dono più grande, un regalo dal cielo", ha concluso la showgirl con la voce rotta dal pianto.

In studio è arrivata anche la figlia Mia che non è riuscita a trattenere l’emozione dopo aver sentito la sua storia e quello che ha passato la mamma Angela. “Mia mamma è la mia migliore amica, è la persona più importante per me. Litighiamo sempre perché lei è cringe - scherza Mia - ma siamo una cosa sola”, ha detto la 16enne, figlia di Angela Melillo.