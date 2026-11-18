Angelica Bove - tra le voci più intense e riconoscibili della nuova scena italiana - annuncia 'Stracci' (Atlantic Records/Warner Music Italy), il nuovo singolo fuori ovunque da venerdì 20 novembre. 'Stracci' racconta il legame di Angelica con sua sorella attraverso una lettera intima e profonda. Il brano è un invito a guardare oltre le fragilità e la solitudine, a riconoscere la bellezza autentica che continua a esistere in ognuno di noi anche quando ci si sente a pezzi. Con la sua voce luminosa, calda e sincera, Angelica Bove trasforma una dichiarazione d’affetto in un messaggio capace di parlare a chiunque abbia desiderato, almeno una volta, che qualcuno potesse vedersi attraverso i propri occhi. 'Stracci' è anche un desiderio: che il mondo restituisca alla sorella l’immagine che lei custodisce da sempre.

Racconta Angelica: "Quando qualcuno ti dice che sei speciale, torni a casa piangendo e mi dici che non capisci cosa gli altri vedano di buono in te. Non riesci a spiegarti tutto l’amore che ti circonda e, a volte, sembri dimenticare perfino di meritarlo, come se la tua mente ti avesse convinta di dover scontare una colpa che non hai mai commesso. Sono anni che desidero che tu possa vederti con i miei occhi. Vedresti quanto sei bella, quanto sei più grande delle cose brutte che ti sono capitate, quanta vita c’è in te, anche quando tu non riesci a sentirla. Adesso vorrei che ti vedessero tutti così. Che il mondo, almeno una volta, ti restituisse l’immagine che io custodisco di te da sempre". 'Stracci' è accompagnato da un video scritto e realizzato dalla stessa Angelica Bove, che ha curato anche la creazione dell’artwork.

Protagonista tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026, Angelica Bove ha ottenuto il riconoscimento della critica conquistando il Premio della Critica 'Mia Martini' e il Premio della Sala Stampa 'Lucio Dalla'. Tra i brani più apprezzati, 'Mattone' ha raggiunto la prima posizione della classifica Viral 50 Global di Spotify, confemandone il successo. Il 30 gennaio ha pubblicato il suo primo album 'Tana' (Atlantic Records/Warner Music Italy), con cui esprime attraverso la sua voce tutto ciò che vive, in maniera intensa e autentica, raccontando storie ed esperienza di vita in cui ciascuno può ritrovare una parte di sé. Nell’estate 2026 attraversa i principali festival italiani con il 'Tana Tour 2026'. A settembre esce il brano 'Piccola magia' insieme a prima stanza a destra.