La cantante, che a ottobre ha interrotto il tour per prendersi cura di sé, spiega che ha bisogno di immergersi nella realtà, non solo virtuale

Angelina Mango ha condiviso con i suoi follower una riflessione sulla sua presenza meno assidua sui social: "In questo periodo in cui 'esisto' un po' di meno pubblicamente mi sono accorta che esisto davvero, anche nella realtà. Sono viva, ed è una bella scoperta", scrive la cantante in una lettera pubblicata sul suo profilo Instagram.

La lettera

"A volte la gente neanche si fa la doccia se non deve uscire o postare qualcosa sui social", spiega la 23enne in un periodo della sua vita in cui ha deciso di prendersi una pausa dai social, per immergersi nella vita reale e staccare un po' dalla realtà virtuale. "Mi preparo, mi vesto, mi trucco ogni mattina anche se non farò foto o video a confermare la mia presenza nel mondo. Sto scoprendo un sacco di cose che si possono fare e che appartengono alla realtà. Su 10 foto fatte se ne pubblica una, ma a volte la realtà è proprio nelle altre 9".

In autunno la vincitrice di Sanremo 2024 con il brano 'La noia' ha dovuto interrompere il tour per una laringite. Ma poi ha capito di aver bisogno di una pausa più lunga e si è presa del tempo per sé. "Devo fermarmi - scrisse il 23 ottobre - perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce ma anche quella di tutti voi!. Per questo insieme al mio team ho deciso che per ora non posso continuare i miei live". Da allora anche la sua presenza sui social si è diradata e si è fatta meno patinata. Oggi la spiegazione.