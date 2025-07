Anna ancora regina della top ten con 'Desolée', seguono Alfa e Manu Chao

Anna si conferma, per la terza settimana consecutiva, regina della top ten con il suo 'Desolée'. La rapper diventa così, ufficialmente, l’artista femminile più giovane a conquistare 15 posizioni sul podio dei singoli in tutta la storia della classifica Fimi (dal 1997 ad oggi). Il podio della classifica Fimi - Gfk questa settimana resta invariato: al secondo posto ancora Alfa e Manu Chao con 'A me mi piace', al terzo W Sound, Béele e Ovy on The Drums, con 'La Plena'. Parte dunque ufficialmente la corsa al tormentone 're' dell'estate 2025: balza in quarta posizione la new entry 'Yakuza', di Elodie, Sferaebbasta e Rvssian, mentre scende dalla quarta alla quinta 'Bottiglie vuote' dei Pinguini Tattici Nucleari feat. Max Pezzali.

Sesto posto per 'Neon' di Sferaebbasta e Shiva, settima posizione per 'Serenata' di Serena Brancale e Alessandra Amoroso, ottava per 'Che gusto c'è' di Fabri Fibra e Tredicipietro. Al nono posto 'Nessuna' di Luché, mentre chiude la classifica 'Amor' di Achille Lauro. Grandi novità invece nella classifica degli album: debutta in prima posizione 'Uforia' di Tony Boy, mentre scende in seconda posizione 'Mentre Los Angeles brucia' di Fabri Fibra. Novità anche al terzo posto, dove balza la new entry '60 HZ II' di Dj Shocca. Scendono Olly al quarto con 'Tutta vita' e al quinto 'Mediterraneo' di Bresh.

Sale al sesto posto Achille Lauro con 'Comuni Mortali', settima posizione per 'Santana Money gang' di Sferaebbasta e Shiva, mentre all'ottava troviamo 'Hello World' dei Pinguini Tattici Nucleari. 'Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato' di Alfa resta in top ten, mentre chiude la classifica 'Il mio lato peggiore' di Luché. Identica la situazione podio per i vinili, dove svetta Tony Boy con 'Uforia' seguito da Fabri Fibra e Dj Shocca.