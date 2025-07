Anna domina con 'Désolée', ancora al numero uno dei singoli più venduti

Per la terza settimana consecutiva è al vertice della classifica settimanale (Fimi/Gfk) in Italia. Inoltre, è ufficialmente l’artista femminile più giovane a conquistare 15 posizioni alla numero 1 nella chart dei singoli in tutta la storia della classifica Fimi (dal 1997 a oggi)

Anna è per la terza settimana consecutiva al numero 1 della classifica singoli settimanale (Fimi/Gfk) in Italia con il suo nuovo singolo 'Désolée'. Ma le belle notizie non finiscono qui: con questo suo nuovo record, Anna è ufficialmente l’artista femminile più giovane a conquistare 15 posizioni alla numero 1 nella chart dei singoli in tutta la storia della classifica Fimi (dal 1997 ad oggi). 'Désolée' mescola reggaeton e pop elettronico, è prodotta da Miles e scritta da Anna, che firma sempre tutti i suoi pezzi. Il testo è ironico ma all’insegna dell’empowerement, in cui la protagonista è in grado di trasformare le proprie fragilità in punti di forza, fino ad arrivare alla consapevolezza di 'non doversi scusare' con gli altri per ciò che si è. Anna ha ottenuto dei riscontri eccellenti con 'Désolée', arrivata in poche settimane a oltre 13 milioni di stream totali ed è attualmente alla numero uno su Spotify Italia, Apple Music, Amazon Music e su TikTok. Il videoclip del brano, attualmente in lavorazione, uscirà prossimamente.

Recentemente, invece, la smash-hit dello scorso anno '30°C' è diventato il brano di un’artista femminile solista più ascoltato in Italia su Spotify con oltre 113.5 milioni di stream. In attesa di intraprendere il suo primo tour nei palazzetti già praticamente sold-out il prossimo autunno, Anna ha annunciato le date del Vb Summer Tour 2025 - prodotto e realizzato da Vivo Concerti - che la vedrà protagonista dei principali festival estivi. Il tour estivo partirà il 5 luglio da Codroipo (Ud) con una tappa a Villa Manin, per poi proseguire il 13 luglio a Genova all’Altraonda Festival, il 15 luglio a Legnano (Mi) al Rugby Sound Festival, il 17 luglio a Francavilla al Mare (Ch) allo Shock Wave Festival, il 2 agosto a Riccione (Rn) al Versus Festival, il 4 agosto a Diamante (Cs) al Tirreno Festival, il 5 agosto a Roccella Jonica (Rc) al Roccella Summer Festival, il 7 agosto a Catania (Ct) al Wave Summer Music, il 9 agosto a Cinquale (Ms) al Vibe Festival, l’11 agosto a Gallipoli (Le) al Raffo Parco Gondar.

Si prosegue poi il 13 agosto a Ostuni (Br) allo Iod Fest, il 15 agosto a Olbia (Ss) al Red Valley Festival, il 22 agosto a Romano D’Ezzelino (Vi) all’Ama Music Festival, per poi concludersi il 24 agosto a Campobasso (Cb) al Campobasso Summer Festival. Dopo il Vb Summer Tour, quest’autunno Anna si esibirà nel suo primo tour nei Palasport, già praticamente sold-out e prodotto e realizzato da Next Show e Vivo Concerti, che partirà il 16 novembre da Mantova (PalaUnical, data sold out) e farà tappa a Milano (Unipol Forum) con tre concerti il 22, il 23 e il 24 novembre, a Bologna (Unipol Arena) il 26 novembre, a Firenze (Mandela Forum) il 28 novembre, a Napoli (Palapartenope) il 30 novembre, a Roma (Palazzo dello Sport) il 2 dicembre, a Padova (Kioene Arena, data sold out) il 4 dicembre, per poi concludersi a Torino (Inalpi Arena) il 6 dicembre.