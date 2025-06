Anna Moroni si è commossa oggi, venerdì 27 giugno, a 'La volta buona' parlando del figlio Alessandro. Il primogenito, tre anni fa, è stato vittima di un ictus emorragico. In lacrime, la cuoca ha parlato del dolore che la famiglia ha provato e, con il cuore colmo di gioia, ha detto: "Dio me lo ha salvato".

La mamma è sempre la mamma. E Anna, oggi, non riesce a trattenere le lacrime: suo figlio ce l'ha fatta, è sopravvissuto a un ictus. Un'emozione che non si può spiegare, solo vivere.

"Mio figlio Alessandro, che sta per compiere 62 anni, tre anni fa ha avuto un ictus emorragico. Io sono morta dal dolore...", ha detto Anna Moroni che non è riuscita a trattenere le lacrime. "Per fortuna il Signore me l’ha salvato", ha aggiunto la cuoca sostenuta dal pubblico e da Elena Santarelli, anche lei ospite in studio, che l'ha abbracciata: "È da parte di tutti, la mamma è sempre la mamma", le ha detto.