Sanremo 2026, Annalisa non ci sarà: "Ormai siamo agli sgoccioli..."

La risposta della cantante alla domande più gettonata del periodo

Annalisa - fotogramma/ipa
21 novembre 2025 | 10.40
Redazione Adnkronos
Tra le oltre 200 candidature arrivate a Carlo Conti per la categoria Big del Festival di Sanremo 2026, sembrerebbe mancare quella di Annalisa. La cantante, ospite ai microfoni di R101, ha risposto alla domanda più gettonata del momento: "Ma ci sarai a Sanremo?"

"Ma... io ti direi di no", ha esordito la cantante. "Ormai siamo agli sgoccioli. 2026 è il prossimo, giusto? No allora. Io non so più che giorno è che data è, ma se è tra due mesi è un no", ha scherzato. Annalisa era stata protagonista al Festival di Sanremo 2025 come ospite nella serata del 14 febbraio 2025, duettando con Giorgia e vincendo la serata cover con 'Skyfall' di Adele. L'anno precedente, nel 2024, invece, aveva gareggiato con il brano 'Sinceramente', classificandosi terza.

Il suo nome per la mancata candidatura si aggiunge a quello di Alfa che ha già confermato che non sarà tra i Big del prossimo Festival di Sanremo 2026. "Ci tengo a dirvi la verità: non ho presentato nessuna canzone". La motivazione, ha spiegato Alfa, è legata a un bisogno di fermarsi dopo un lungo periodo di intenso lavoro. "Sono in tour in giro per l'Europa, continuamente, da due anni. Sono stati due anni incredibili, pieni di musica e di vita, ma la verità è che da quel Festival di Sanremo di qualche anno fa non mi sono più fermato. E per quanto io ringrazi ogni giorno di poter vivere di musica, sono anche convinto di una cosa: non esiste arte senza pause".

