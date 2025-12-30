circle x black
Anthony Hopkins, 50 anni di sobrietà. Il messaggio per chi lotta: "Scegliete la vita"

Nel giorno dell'anniversario, l'attore premio Oscar ricorda il blackout alcolico del 1975 e invita chi lotta contro le dipendenze a chiedere aiuto

Anthony Hopkins - fotogramma/ipa
30 dicembre 2025 | 15.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

"Scegliete la vita e cercate aiuto". Sir Anthony Hopkins celebra 50 anni di sobrietà e rivolge un messaggio a chi lotta contro le dipendenze. L'attore gallese, due volte premio Oscar, ha condiviso un videomessaggio sul suo profilo Instagram ricordando il momento decisivo che lo portò a smettere di bere, il 29 dicembre 1975, dopo aver rischiato la vita guidando in uno "stato di blackout alcolico".

"Ho capito che avevo bisogno di aiuto. Cinquant'anni fa è stata la fine", ha detto Hopkins, che compirà 88 anni domani, 31 dicembre. "Senza voler fare il moralista, auguro a tutti di scegliere la vita invece dell'opposto". L'attore ha aggiunto di aver compreso allora che quello che definiva "divertimento" era in realtà alcolismo: "Chi sente di esagerare, ci rifletta. La vita è molto miglior".

Nel suo messaggio, Hopkins ha anche voluto congratularsi con chi sta affrontando un percorso di recupero "un giorno alla volta", sottolineando con ironia: "Se sto per compiere 88 anni, forse qualcosa l'ho fatta bene".

Non è la prima volta che l'attore parla apertamente del suo passato. Nel 2018, intervenendo all'Università della California, aveva raccontato di essere stato "molto difficile da gestire" agli inizi della carriera teatrale perché spesso lavorava con i postumi dell'alcol. "Ero disgustato, allo sbando e inaffidabile", aveva ammesso, spiegando di aver cambiato vita dopo un incontro con una donna degli Alcolisti Anonimi nel 1975.

Nato a Port Talbot, in Galles, Hopkins è considerato uno dei più grandi attori viventi. È celebre per il ruolo del serial killer Hannibal Lecter ne 'Il silenzio degli innocenti' (1991), che gli valse l'Oscar come miglior attore nel 1992, ruolo poi ripreso in 'Hannibal' (2001) e 'Red Dragon' (2002). Il secondo Oscar è arrivato nel 2020 per 'The Father - Nulla è come sembra' di Florian Zeller. (di Paolo Martini)

