Anthony Mackie: "Nel mio team Avengers dei sogni c'è Monica Bellucci"

L’attore a Roma per presentare 'Captain America: Brave New World', dal 12 febbraio nelle sale

"Nel mio team Avengers dei sogni c’è Monica Bellucci, sarebbe capace di provocare incidenti per quanto è bella. Lei sarebbe sicuramente la mia arma segreta. Batterei ogni nemico". A dirlo è Anthony Mackie a Roma per presentare 'Captain America: Brave New World', dal 12 febbraio nelle sale. Dopo 'Avengers: Endgame', lo scudo di Captain America è passato nelle mani di Sam Wilson (Mackie), interprete di Falcon, che diventa a tutti gli effetti il nuovo ‘Cap’ alla fine degli eventi narrati nelle serie Disney+'Falcon and the Winter Soldier'. "Sono arrivato 11 anni fa nel Marvel Cinematic Universe, prendere l’eredità da Chris Evans (interprete di ‘Cap’ fino a ‘Endgame’) questo è un sogno che si realizza", dice Mackie, che considera questo personaggio non come un eroe "ma come un uomo che rende omaggio all’integrità, alla lealtà, alla responsabilità e all’umanità. E penso che sia un simbolo per tutto il mondo non solo per l’America".

Anthony Mackie: "A Trump consiglio di avere una mentalità aperta"

Nel cast, al fianco di Mackie, c’è Harrison Ford. L'attore di Indiana Jones e Han Solo fa il suo ingresso nel mondo Marvel interpretando il neoeletto presidente degli Stati Uniti. Il confronto con la realtà è inevitabile. "Al nuovo presidente Usa direi di essere comprensivo e compassionevole. Penso che la cosa più importante dell'essere un leader sia che non devi dire alle persone cosa fare. Ma se ascolti tutti, puoi arrivare a un'idea generale di ciò che tutti vogliono e di cui hanno bisogno. E come leader, segui quella strada e vai avanti. Quindi gli direi di avere una mentalità aperta". È il consiglio a Donald Trump di Anthony Mackie, che aggiunge: "Per mandare avanti il mondo ci vorrebbe una squadra con membri provenienti da ogni parte del mondo per imparare ad ascoltarsi a vicenda e sviluppare la comprensione. Così ci sarebbe un mondo migliore".

L'effetto Harrison Ford sul set, qualcuno è stato licenziato

"Un ragazzo doveva dire una battuta con Ford, ma non ci riusciva per la troppa emozione. Beh, è stato licenziato. Questo è l’effetto che fa Harrison", racconta l'attore, che ha portato a cena fuori Ford "in un ristorante italiano a Los Angeles, lui ama il cibo italiano".

'Da un grande potere derivano grandi responsabilità', dice lo zio di Peter Parker nel primo 'Spider-Man'. E per Mackie quelle responsabilità sono anche dei film Marvel: “Ma anche noi come attori perché i bambini cercheranno di emulare i supereroi per tutta la vita. Per esempio, Wonder Woman’ ci ha insegnato che tutte le donne possono essere toste”, inoltre “queste storie ci insegnano che nel mondo ci sono anche i cattivi e i buoni fanno di tutto per combatterli. Il cinema ha una responsabilità sociale”, conclude.(di Lucrezia Leombruni)