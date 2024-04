"Ieri sera ho detto a 'Belve' che il cantante che non aveva voluto venire al mio festival di Sanremo perché sapevo troppo di sugo era Ligabue. Lui ha fatto un video dove ha detto che non era vero, che non era lui. E quindi io gli credo naturalmente. Anche perché la certezza non ce l'ho. Forse la verità non si saprà mai. Chissà chi era. Però avrei una propostina, caro Liga. Liga, senti, facciamo una cosa. Tu vieni con il lambrusco, io ti metto su il sugo. Quindi ti aspettiamo a mezzogiorno. E finisce qui. Cioè finisce quando tu vieni, mi raccomando". Così Antonella Clerici, durante la diretta di oggi di 'È sempre mezzogiorno' ha controreplica a Luciano Ligabue, in merito all'ormai celebre 'sugo gate'.