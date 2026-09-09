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Ascolti tv, 'La Ruota della Fortuna' vince contro 'Affari Tuoi' con il 23.2% di share

Nel pomeriggio, su Rai1 'Vita in Diretta' ha totalizzato 1.543.000 telespettatori con il 19,3% di share

Gerry Scotti e De Martino - fotogramma/ipa
Gerry Scotti e De Martino - fotogramma/ipa
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09 settembre 2026 | 13.04
Alisa Toaff
LETTURA: 2 minuti

Nella serata di ieri 'Super Karaoke' su Canale5 vince in prime time con 1.928.000 telespettatori e uno share del 16,4%. Secondo gradino dal podio per 'La Legge di Lidia Poët' su Rai1 che ha raggiunto 1.508.000 telespettatori pari al 9,9% di share.

Terza posizione nella classifica degli ascolti di prime time per 'Mi Manda Raitre' che ha segnato 1.063.000 telespettatori (8,2% di share). A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: su Rai2 'La furia di un uomo – Wrath of Man' (824.000 telespettatori, share del 5,4%), su Rete4 'Verità Nascoste' (831.000 telespettatori, share del 7,4%), su Italia1 'Colombiana' (757.000 telespettatori, share del 4,9%), su La7 'In Onda – Speciale In Trincea' (501.000 telespettatori, share del 2,9%), sul Nove 'Geopop Racconta' (632.000 telespettatori, share del 4,6%) e su Tv8 'Bohemian Rhapsody' (417.000 telespettatori, share del 3,2%).

L'access prime time

In access prime time 'La Ruota della Fortuna' su Canale5 ha raccolto 4.226.000 telespettatori pari al 23,2% di share mentre 'Affari Tuoi' su Rai 1 ha raggiunto 3.447.000 telespettatori (18,9% di share).

Nella fascia di mezzogiorno, 'È Sempre Mezzogiorno' su Rai1 ha ottenuto 1.614.000 telespettatori (17,8% di share) mentre 'Forum' su Canale 5 ha raccolto 1.130.000 telespettatori con il 16,8% di share. Nel pomeriggio, su Rai1 'Vita in Diretta' ha totalizzato 1.285.000 telespettatori con il 17,1% di share nella presentazione e 1.543.000 telespettatori con il 19,3% di share, su Rai2 'Ore 14' condotta da Salvo Sottile ha interessato 547.000 telespettatori con il 5,3% di share mentre 'BellaMa’' di Pierluigi Diaco ha raggiunto 298.000 telespettatori (3.5% di share) nella prima parte e 435.000 telespettatori (5,5% di share) nella seconda parte.

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ascolti telespettatori share prime time
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