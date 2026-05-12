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Ascolti tv, 11 maggio: vince 'Ulisse' su Rai1 con 17,4%, I Cesaroni al 14,5%

In access prime time Canale 5 supera Rai1

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12 maggio 2026 | 11.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il programma 'Ulisse – Il Piacere della Scoperta', in onda ieri su Rai1, conquista la prima serata con 2.629.000 spettatori e il 17,4% di share. Medaglia d'argento per Canale 5 che anche questa settimana ha mandato in onda un solo episodio de 'I Cesaroni – Il Ritorno' (dalle 21:58 alle 22:58). La fiction con Claudio Amendola ha interessato 2.470.000 spettatori raggiungendo il 14,5% di share mentre 'Attacco al potere 2' su Italia 1 ha registrato - 1.278.000 spettatori e il 7,5% di share.

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Fuori dal podio troviamo 'Quarta Repubblica' su Rete 4 con 1.045.000 spettatori (8,6% share) mentre La7 con 'La Torre di Babele' ha raccolto 835.000 spettatori (4,7% share). Seguono: Rai2 con 'The Unknown – Fino all’Ultimo Bivio' (674.000 spettatori, 4,6% share); Tv8 con 'GialappaShow' (618.000 spettatori, 4,4% share); Nove con 'Little Big Italy' (537.000 spettatori, 3,2% share) e Rai3 con 'Newsroom' (480.000 spettatori, 3,5% share).

In access prime time Canale 5 supera Rai1. 'La Ruota della Fortuna', condotta da Gerry Scotti, ha registrato 4.992.000 spettatori (24,7% share) mentre 'Affari Tuoi' con Stefano De Martino ha raggiunto 4.856.000 spettatori (24,1% share).

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Ulisse ascolti share spettatori
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