Ascolti tv 20 novembre, boom 'Ruota dei Campioni' che debutta con share al 28%

Su Rai1 l'altro debutto, quello di 'Un professore 3', comincia con share al 20%

21 novembre 2025 | 11.00
Redazione Adnkronos
E' Canale5, che ieri trasmetteva il primo serale 'La Ruota dei Campioni', a vincere la prima serata televisiva di ieri, giovedì 20 novembre 2025. il format condotto da Gerry Scotti è stato visto da 5.881.000 spettatori con uno share del 28%.

Su Rai1, il debutto 'Un Professore 3' con Alessandro Gassmann è stata vista da 3.556.000 spettatori, totalizzando il 20% di share. Rai3, con il suo 'Splendida Cornice' ha incollato davanti al video 983.000 spettatori per uno share del 5.9%), mentre su La7 'Piazzapulita' ha convinto 899.000 spettatori e il 6.4%. Rete4, che ieri trasmetteva 'Dritto e Rovescio', ha ottenuto un ascolto medio di 747.000 spettatori (share al 5.5%), mentre Rai2 con 'Ore 14 Sera' è stato la scelta di 652.000 spettatori, con share al 4.8%.

la ruota dei campioni la ruota della fortuna gerry scotti canale 5 rai1 un professore 3 ultime notizie tv ascolti tv
