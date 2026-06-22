Il match dei Mondiali 2026 tra Belgio e Iran, in onda ieri su Rai1, domina il prime time con 4.005.000 di spettatori e il 26,9% di share. Medaglia d'argento per la serie turca 'Racconto di una Notte' su Canale 5 che ha interessato 1.846.000 spettatori e il 16,2% di share mentre Italia1 con 'My Spy – La città eterna' ha raggiunto 886.000 spettatori e il 6,4% di share.

Fuori dal podio troviamo Rai3 con il meglio di 'Presadiretta' con 707.000 spettatori (4,9% share) e Rai2 con 'Elsbeth' che ha raccolto 504.000 spettatori (3,5% share). Seguono: Rete4 con 'Delitti ai Caraibi' (491.000 spettatori, 3,6% share); Nove con 'La Corrida' (489.000 spettatori, 4,6% share); La7 con 'Churchill' (348.000 spettatori, 2,6% share) e Tv8 con 'Jumanji' (240.000 spettatori, 1,8% share).