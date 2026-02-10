circle x black
Ascolti tv, 'Cuori 3' vince in spettatori e 'Taratata' in share

Il pattinaggio artistico su Rai2 conquista 2,6 milioni di spettatori

Ascolti tv - Fotogramma
10 febbraio 2026 | 11.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La serata televisiva di ieri ha premiato la fiction di Rai1 'Cuori 3', che ha appassionato 2.940.000 spettatori, pari al 17.4% di share. Sebbene sia il programma più visto in termini di spettatori, la fiction si è scontrata con il nuovo show musicale di Canale5, 'Taratata', che ha radunato 2.333.000 spettatori, conquistando uno share superiore (18,1%). Il dato dello share di Canale5 beneficia della lunga durata del programma, terminato circa un'ora e 10 minuti dopo la fiction di Rai1. Medaglia d'argento per numero di spettatori va a Rai2, dove le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 con il Pattinaggio Artistico hanno tenuto incollati allo schermo 2.626.000 spettatori, registrando il 13,3% di share.

Fuori dal podio

A seguire testa a testa tra Italia 1 e Rai3, entrambe sopra il milione di spettatori. 'Taken 3 – L'ora della verità' su Italia1 ha registrato 1.004.000 spettatori (6,3%), mentre il programma di approfondimento di Rai3, Lo Stato delle Cose , ha interessato 1.001.000 spettatori (6,6%).

La classifica del prime time continua con: La7 con 'La Torre di Babele' (712.000 spettatori, 3,7% share); Rete4 con 'Quarta Repubblica' (593.000 spettatori, 4,5% share); Tv8 con '4 Hotel' (329.000 spettatori, 2% share) e Nove con 'Viva l'Italia' (268.000 spettatori, 1,6% share).

Access prime time, vince La Ruota

In access prime time 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 ha interessato 4.931.000 spettatori (22,9% share) mentre 'Affari Tuoi' su Rai1 ha raccolto 4.731.000 spettatori (21,8% share).

Tag
ascolti tv cuori 3 taratata milano cortina 2026
