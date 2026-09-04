circle x black
Cerca nel sito
 

Ascolti tv, 3 settembre: Moreno vince su Infante, 'Vita in Diretta' avanti con 18.1% di share

Nell'access prime time, 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 ottiene il 27.4% di share

Infante, Moreno - fotogramma/ipa
Infante, Moreno - fotogramma/ipa
04 settembre 2026 | 13.03
Ilaria Floris
LETTURA: 2 minuti

E' Rai1 con 'Torno indietro e cambio vita' a vincere la sfida della prima serata di ieri, giovedì 3 settembre 2026. Il film ha coinvolto 1.715.000 spettatori pari al 13% di share. Canale5, che ieri trasmetteva 'Hotel Costiera', marca stretto il podio, scelto da 1.641.000 spettatori con uno share del 13.4%. Italia1, con il match di Coppa Italia – Cagliari-Verona ha incollato davanti al video 1.023.000 spettatori con il 6.8% di share, mentre Rete4, con 'Dritto e Rovescio', ha convinto 927.000 spettatori totalizzando il 9.7% di share. La7 con 'In Onda Prima Serata' ha ottenuto un ascolto medio di 756.000 spettatori e il 5.2% di share. Rai2, che ieri proponeva 'Il Commissario Rex', ha intrattenuto 671.000 spettatori (share al 4.8%), mentre Rai3 con il suo 'Kilimangiaro Estate' è stato la scelta di 497.000 spettatori, con share al 3.8%.

Sul fronte dell'access prime time, a vincere è 'La Ruota della Fortuna' con 4.500.000 spettatori, pari al 27.4%, mentre Rai1, con 'L’Eredità Summer', ha ottenuto un ascolto medio di 2.592.000 spettatori per uno share del 15.7%.

Il day time

Al mattino, su Rete4 'Ore 11' di Milo Infante ha ottenuto 448.000 spettatori con il 9.7% nella prima parte e 534.000 spettatori con il 6.7% nella seconda parte, in onda dopo il Tg4.

Nel pomeriggio, su Rai1 'Vita in Diretta' ha realizzato un ascolto di 848.000 spettatori con l’11.2% nella parte chiamata Start, 1.181.000 spettatori con il 16.9% nella presentazione e 1.378.000 spettatori con il 18.1%. Mentre su Canale 5 'Verità Nascoste – Il Diario' ha registrato 1.255.000 spettatori pari al 18.1% nella prima parte e 967.000 spettatori pari al 13.1% nella seconda parte. Dati che consegnano la vittoria, nel confronto diretto, al programma condotto da Manuela Moreno.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ascolti Rai1 prime time share
Vedi anche
Venezia 83, i primi film ai voti: il punto critico di Valerio Sammarco - Video
Sal Da Vinci infiamma la Cavea con 'Per Sempre Sì' - Video
Wild Horse Nine, a Venezia 15 minuti di applausi per il film di McDonagh - Video
Venezia 83, Orlando Bloom infiamma il red carpet per 'Bucking Fastard' - Video
Omicidio-suicidio a Ostia, uomo si getta dal quarto piano: in casa trovata morta la madre - Videonews dalla nostra inviata
Venezia 83, Alessandro Borghi: "L'indifferenza non mi appartiene, a mio figlio insegnerò ad aiutare gli altri"
Benedetta Rossi in lacrime nel primo video dopo l'adozione: "Siamo nel pieno del turbine delle emozioni"
Scontro con inviati Report, Sottile: "Volate battutacce, da me nessuna provocazione" - Video
Venezia 83, dalla star del giorno al gossip: le 5 cose da sapere sulla seconda giornata - Videonews dalle nostre inviate
Report, Corsini: "Al lavoro per partire l'8 novembre, Piervincenzi resta alla conduzione" - Video
News to go
Sempre più italiani comprano a rate, e non solo in caso di grandi acquisti
News to go
Malattia della pioggia, aumento dei casi in Europa


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza