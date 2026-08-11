Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera lunedì 10 agosto con 'Il Giovane Montalbano' in replica che ha ottenuto 1.930.000 telespettatori raggiungendo uno share del 17,1%. Secondo gradino del podio per Canale 5 con 'Hot Sweet Sour – Ingredienti' visto da 1.676.000 telespettatori (share del 15,3%). Terzo posto per Rai2 con gli Europei di Atletica seguiti da 1.192.000 telespettatori (share del 9,1%).

Fuori dal podio su Italia1 'King of Killers' è stato visto da 773.000 telespettatori (6,1% di share) mentre su Rete4 'Zona Bianca' ha interessato 576.000 telespettatori pari al 5,9% di share. Su Rai3, invece, 'Filorosso' è stato visto da 447.000 telespettatori (4,5% di share) mentre sul Nove 'Little Big Italy' ha realizzato 305.000 telespettatori e il 3,4%. Su Tv8 'Dinner Club' è stato seguito da 205.000 telespettatori pari al 2,2% di share. Su La7 poi 'Sei Felice? Una Giornata con Crepet' ha interessato 252.000 telespettatori (share del 2%). Nell'access prime time 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 è stata vista da 4.113.000 telespettatori (share del 28,7%) mentre su Rai1 'L’Eredità Summer' da 2.282.000 telespettatori con share del 16%.