circle x black
Cerca nel sito
 

Ascolti tv, 'Il Giovane Montalbano' in replica vince il prime time

Ha ottenuto 1.930.000 telespettatori raggiungendo uno share del 17,1%

Telecomando - (Foto )
Telecomando - (Foto 123RF)
11 agosto 2026 | 11.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera lunedì 10 agosto con 'Il Giovane Montalbano' in replica che ha ottenuto 1.930.000 telespettatori raggiungendo uno share del 17,1%. Secondo gradino del podio per Canale 5 con 'Hot Sweet Sour – Ingredienti' visto da 1.676.000 telespettatori (share del 15,3%). Terzo posto per Rai2 con gli Europei di Atletica seguiti da 1.192.000 telespettatori (share del 9,1%).

Fuori dal podio su Italia1 'King of Killers' è stato visto da 773.000 telespettatori (6,1% di share) mentre su Rete4 'Zona Bianca' ha interessato 576.000 telespettatori pari al 5,9% di share. Su Rai3, invece, 'Filorosso' è stato visto da 447.000 telespettatori (4,5% di share) mentre sul Nove 'Little Big Italy' ha realizzato 305.000 telespettatori e il 3,4%. Su Tv8 'Dinner Club' è stato seguito da 205.000 telespettatori pari al 2,2% di share. Su La7 poi 'Sei Felice? Una Giornata con Crepet' ha interessato 252.000 telespettatori (share del 2%). Nell'access prime time 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 è stata vista da 4.113.000 telespettatori (share del 28,7%) mentre su Rai1 'L’Eredità Summer' da 2.282.000 telespettatori con share del 16%.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ascolti ascolti tv ascolti tv ieri lunedì 10 agosto ascolti tv ieri sera
Vedi anche
Salvini: "Report avanti senza Ranucci? Sì, serve una pausa" - Video
A Roma 88enne sventa truffa del finto carabiniere, le immagini dell'arresto - Video
Margot Sikabonyi: "Derisa per le rughe? Io ne sono fiera, raccontano la mia storia" - Video
News to go
Caldo estremo sull'Italia fino a Ferragosto
Caso Ranucci, Lavitola lascia caserma carabinieri e viene condotto in carcere - Video
Delfini a pochi metri dalla riva in Romagna tra acrobazie e giochi d'acqua - Video
Mini riforma del bollo auto, le novità
Del Vecchio trova un accordo con Sara Soldati su affidamento figlia: "E' il meglio per la bambina"
Mercati cauti nella settimana di Ferragosto, petrolio in rialzo - Video
Attentato a Ranucci, Lavitola lascia la sua abitazione accompagnato dai carabinieri - Video
Terremoto in Colombia, crolla la cupola della cattedrale a Manizales - Video
Mark Zuckerberg sfida il campione di arti marziali in mezzo a un lago, il video del combattimento


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza