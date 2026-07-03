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Ascolti tv, dominano i Mondiali: Spagna-Austria vince prima serata

I sedicesimi di finale ha registrato il 28,9% di share

La Spagna - Afp
La Spagna - Afp
03 luglio 2026 | 12.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I Mondiali di Calcio 2026 hanno vinto la prima serata di ieri, 2 luglio. Il match Spagna-Austria ha incollato allo schermo 4.566.000 spettatori. Su Canale 5, 'Battiti Live' ha conquistato 2.072.000 spettatori, pari al 19,1%. Su Rai2, 'La ragazza che ho sempre desiderato' ha intrattenuto 722.000 spettatori pari al 4,7%, mentre su Italia 1 'Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo' 656.000 spettatori con il 4,7%.

Su Rete 4 'Il bisbetico domato' ha totalizzato 631.000 spettatori, pari al 4,6%. Su Rai3, 'Overland' ha radunato 627.000 spettatori, pari al 4,4%. Su La7 'Speciale Piazzapulita' ha raggiunto 509.000 spettatori e il 3,3%.

Su Tv8 'Quattro Matrimoni' ha ottenuto 420.000 spettatori e il 2,7%. Infine, sul Nove, 'La Corrida' ha raggiunto 257.000 spettatori e il 2,3%.

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mondiali 2026 spagna austria spagna austria ascolti tv ascolti tv ieri
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