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Ascolti tv mercoledì 16 settembre, la fiction 'Erica' si aggiudica la prima serata

Per 'Non così vicino' su Rai1 1.874.000 spettatori e il 13.2% di share

Telecomando tv - (Ipa)
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17 settembre 2026 | 13.11
Ilaria Floris
LETTURA: 1 minuti

E' Canale5 con 'Erica – Una Detective per Caso' a vincere la prima serata di ieri, mercoledì 16 settembre 2026. La fiction ha incollato al video 2.276.000 spettatori, per uno share del 17.1%. Rai1, che ieri proponeva 'Non così vicino', è stato la scelta di 1.874.000 spettatori, pari al 13.2% di share. Italia1, con 'The Plane' ha intrattenuto 969.000 spettatori con il 6.3%, mentre 'Mi Manda Raitre', condotto da Federico Ruffo, ha ottenuto un ascolto medio di 867.000 spettatori con share al 6.6%, mentre su Rete4, 'È Sempre Cartabianca' è stato visto da 636.000 spettatori (share al 5.8%), mentre su Rai2 'Boston Blue' ha convinto 539.000 spettatori, pari al 3.3%. La7, che ieri offriva al pubblico 'Una Giornata Particolare – Speciale Vanoni-Paoli', ha tenuto davanti allo schermo 542.000 spettatori per il 4.1% di share.

Nell'access prime time, Canale5 con 'La Ruota della Fortuna' ha ottenuto un ascolto medio di 4.603.000 spettatori pari al 24.4%, mentre Rai1 con 'Affari Tuoi' tha incollato davanti allo schermo 3.815.000 spettatori per il 20.2% di share. Sul fronte del Day Time pomeridiano, Canale5 alle 13.45 con 'Grande Fratello Vip' ha conquistato 1.914.000 spettatori pari al 16.5%, mentre 'Beautiful', alle 14.02, è stato visto da 2.017.000 spettatori pari al 18%. Su Rai1, 'La Volta Buona' ha ottenuto 1.258.000 spettatori e il 12.7% di share nella prima parte e 1.297.000 spettatori con il 15.9% nella seconda parte. Rai2, con 'Ore 14', ha coinvolto 457.000 spettatori con il 4.5% di share.

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