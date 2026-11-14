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Avril Lavigne diventa madre: "La nostra principessa è arrivata"

La popstar ha annunciato la nascita della figlia su Instagram

Avril Lavigne e la foto con la figlia - Ipa/Fotogramma e Instagram
Avril Lavigne e la foto con la figlia - Ipa/Fotogramma e Instagram
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14 novembre 2026 | 14.02
Simone Cesarei
LETTURA: 3 minuti

Avril Lavigne è diventata mamma. La popstar è tornata a farsi sentire sui social condividendo un annuncio a sorpresa con i fan, postando alcune foto che la ritraggono insieme alla figlia: "La nostra mini principessa è arrivata", ha scritto la cantante nella didascalia, richiamando il testo della sua celebre canzone 'Girlfriend'.

Lavigne, 42 anni, era sparita dai radar da quasi un anno, mantenendo ogni riserbo sulla propria gravidanza. Sconosciuta, per il momento, anche l'identità del padre dopo i due matrimoni finiti prima con Deryck Whibley e poi con Chad Kroeger.

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