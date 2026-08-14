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Ballando con le Stelle, Noemi Bocchi è la quarta concorrente. L'ironia di Totti: "Ma che stai a fa'?" - Video

L'annuncio sui social con un video ironico

Ballando con le Stelle, Noemi Bocchi è la quarta concorrente. L'ironia di Totti:
14 agosto 2026 | 12.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Noemi Bocchi è la quarta concorrente ufficiale di 'Ballando con le Stelle'. L'annuncio è stato dato attraverso un video ironico pubblicato sui canali social del programma condotto da Milly Carlucci. Nel filmato, Bocchi si allena davanti alla televisione cercando di imitare l'iconico "moonwalk" di Michael Jackson. A rendere il tutto un siparietto comico è la voce fuori campo del compagno, Francesco Totti, che interviene scherzosamente: "Ma che stai a fa'?". Alla domanda di lei, "Sembro lui?", l'ex capitano della Roma risponde tra le risate: "Uguale proprio". E l'ironia del calciatore prosegue con: "Ma che ti sei operata all'anca?". Poi l'annuncio ufficiale di Noemi Bocchi: "Mi ha chiamato Milly! Devo andare a Ballando con le Stelle!". Pronta la replica di Totti tra le risate: "Ma stai a scherza'... Lascia perdere".

Il nome della flower designer si aggiunge a quelli già confermati di Eugenio Finardi, Aurora Ramazzotti e Alessandro Matri. Sul fronte dei maestri, sono stati annunciati la new entry Gioia Giovanatti e il ritorno di Nikita Perotti, vincitore della scorsa edizione in coppia con Andrea Delogu.

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