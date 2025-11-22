circle x black
Ballando, l'omaggio speciale alle gemelle Kessler e le parole per Ornella Vanoni

Le parole della conduttrice televisiva

Milly Carlucci - fotogramma/ipa
22 novembre 2025 | 21.44
Redazione Adnkronos
Prima di cominciare con un nuovo appuntamento di Ballando con le stelle, Milly Carlucci ha reso omaggio alle gemelle Ellen e Alice Kessler, morte il 17 novembre ricorrendo al suicidio assistito, e Ornella Vanoni, deceduta ieri all'età di 91 anni.

"Voglio cominciare con una dedica speciale a due meravigliose persone di spettacolo, due donne iconiche che hanno creato uno stile nella televisione e in particolare nel ballo. Che nessuno di noi potrà mai dimenticare per la classe nello stile e nella danza", ha detto la conduttrice televisiva facendo scendere in pista i maestri e le maestre di ballo del dance show, sulle note del 'Dadaumpa'.

E poi le parole per Ornella Vanoni: "Rivolgiamo un pensiero anche a una grande della musica italiana. Un applauso che celebra la grande classe, lo stile, il talento di una grande signora della canzone italiana", ha detto Carlucci tra gli applausi del pubblico.

Tag
ornella vanoni gemelle kessler ballando con le stelle milly carlucci
