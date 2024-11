Sonia Bruganelli è stata la prima a esibirsi questa sera, sabato 16 novembre, a Ballando con le stelle. Tuttavia, la performance non è stata una delle migliori dell'edizione poiché il ballerino e partner Carlo Aloia è stato impegnato durante la settimana per motivi familiari: "Abbiamo provato solo due volte questa settimana", ha detto l'imprenditrice.

Il confronto tra Sonia e Selvaggia

Carlo Aloia è diventato papà della sua prima figlia. La preparazione al parto della compagna del ballerino di Ballando con le stelle, ha inevitabilmente rallentato le prove di ballo con Sonia Bruganelli durante la settimana. La coppia del dance show di Rai 1 si è esibita questa sera sulle note di una Rumba, ma al termine della performance la giuria ha espresso il giudizio, facendo notare un peggioramento.

Selvaggia Lucarelli prima di commentare l'esibizione ha sfidato nuovamente la concorrente Sonia Bruganelli, tornando sull'argomento della scorsa settimana dove tra le due c'è stato un battibecco molto accesso.

Bruganelli, infatti, aveva tirato in ballo la newsletter della blogger e questa sera la Lucarelli ha ripreso l'argomento e con tono ironico ha detto: "Intanto volevo ringraziare Sonia perché grazie alla sua pubblicità alla mia newsletter questa settimana mi sono comprata un elicottero, se la fai anche stasera mi compro il tuo jet privato".

L'imprenditrice, in tutta risposta, ha detto di non possedere più il jet privato: "Non ce l'ho più, mi sono separata quindi ho dovuto venderlo", ha detto l'imprenditrice. Sulla coreografia, la giurata invece ha commentato così: "Credo che questo ballo non sia peggiore degli altri. Ma questa sera avete un alibi, quindi è accettabile", ha detto Selvaggia Lucarelli. Voto: 4. Ma sempre meglio di Guillermo Mariotto che ha giudicato l'esibizione di Sonia Bruganelli e Carlo Aloia con un 3.