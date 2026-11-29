"Ci siamo dovuti fermare momentaneamente dal nostro percorso a Ballando con le Stelle, un cammino che è stato segnato da tanti imprevisti e difficoltà, ma che ci ha portati fin qui con la speranza che chissà, magari il destino possa riservarci ancora una possibilità". Cominia così il lungo messaggio pubblicato su Instagram da Pasquale La Rocca, il ballerino in gara con Ornella Muti nell'edizione in corso di Ballando con le Stelle.

Nella puntata di ieri sera l'attrice è stata assente per motivi di salute (legati ad una broncopolmonite) e ha salutato il pubblico in videocollegamento dal divano di casa. La Rocca poco dopo ha pubblicato un messaggio sulla propria pagina Instagram di supporto alla sua partner.

"Grazie a tutti voi che ci avete sostenuto, accompagnato e fatto sentire il vostro affetto in ogni settimana di questo viaggio. Arrivare fin qui è stato un privilegio. Un’esperienza incredibile che ci ha regalato emozioni, sfide e momenti che porteremo con noi per sempre". Poi, la speranza finale: "Nel frattempo faremo il possibile per riprovarci la prossima settimana e provare a esserci per il prossimo ripescaggio. Incrociamo le dita e continuiamo a sperare. Ma ora la priorità è la salute".