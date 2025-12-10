circle x black
Ballando, Rossella Erra sotto attacco: "Mi augurano la morte per un tesoretto"

Continua la polemica dopo l'ultima puntata del dance show di Rai 1

Rossella Erra - fotogramma/ipa
Rossella Erra - fotogramma/ipa
10 dicembre 2025 | 15.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Mi hanno augurato la morte". Rossella Erra è tornata a parlare della polemica scoppiata sui social dopo l’ultima puntata di Ballando con le Stelle. Ospite a La Volta Buona, la 'tribuna del popolo' ha mostrato un bigliettino in cui ha segnato alcuni degli insulti ricevuti negli ultimi giorni per aver assegnato il tesoretto alla Signora Coriandoli e contribuito, contemporaneamente, all'eliminazione di Nancy Brilli.

"Questa balena fa schifo, è inguardabile, cerchi un bravo dietologo. La tua capacità di giudicare è inversamente proporzionale alla tua mole", ha letto in diretta, sottolineando che questi sono i commenti "meno cattivi". E c’è anche chi le ha augurato la morte: "Mi hanno scritto che dovrei prendere un tumore ai polmoni così non potrò più parlare. Mia madre è morta così..."

Erra ha lanciato un appello: "Ballando è uno show, il tesoretto è un gioco. Accanitevi per le cose serie della vita, non sulle persone".

La polemica

La polemica è esplosa dopo la scelta della 'tribuna del popolo' di destinare metà del tesoretto alla Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), scelta che ha contribuito all’eliminazione di Nancy Brilli. L’attrice, attraverso Instagram, negli ultimi giorni ha condiviso diversi commenti critici verso la decisione di Erra.

Nel salotto di Caterina Balivo nella puntata di ieri, Rossella Erra aveva giustificato così la sua scelta: "Ho fatto una scelta di cuore. Avrei potuto darlo a Beppe Convertini o alla Signora Coriandoli. Ho deciso per lei". "Mi sono beccata gli insulti per tutto il weekend e Nancy Brilli li sta condividendo. Dopo tutto l'odio che mi sta facendo buttare addosso, a maggior ragione confermo la mia decisione. Il tesoretto viene assegnato a sentimento, non c'è un manuale. Ballando con le stelle è un gioco, ma tutti si sentono maestri", aveva aggiunto.

rossella erra nancy brilli ballando con le stelle la volta buona
