Dopo giorni di apprensione, la famiglia di Belen e Cecilia Rodriguez ha rotto il silenzio riguardo a papà Gustavo, ex naufrago dell'Isola dei Famosi, rimasto coinvolto nell'incendio che ha devastato un capannone a Gallarate. Con un post pubblicato su Instagram, la moglie Veronica Cozzani ha aggiornato i follower sulle condizioni di salute dell'uomo.

Gustavo Rodriguez, come sta

Gustavo Rodriguez si trova attualmente ricoverato presso l'ospedale Niguarda di Milano. Dopo giorni di silenzio, Veronica Cozzani ha condiviso sui social una foto di famiglia: "Uno per tutti e tutti per uno! So che starai bene", ha scritto Veronica rivolgendosi al marito Gustavo, padre dei suoi tre figli, Cecilia, Belen e Jeremias. Poi, ha ringraziato tutti i follower per i messaggi di sostegno ricevuti negli ultimi giorni: "Grazie a tutti per i messaggi in un momento così difficile! Sono una carezza per l'anima!", ha chiosato.

Parole che sono state riprese da Cecilia Rodriguez: "Papà tutti i giorni dimostra di essere fortissimo, tutti i giorni fa un passo avanti". Anche la showgirl Belen ha condiviso tra le storie la foto condivisa dalla mamma Veronia e ha scritto: 2Andrà tutto bene, lui è la mia forza romantica! E voi la mia forza concreta! Andrà bene con l’aiuto di Dio".

Tra i commenti, la moglie Veronica risposto a un follower che le ha chiesto aggiornamenti sulle condizioni di salute di Gustavo: "Meglio", ha risposta la donna.

Gustavo Rodriguez, 65 anni, è rimasto gravemente ferito e ustionato nell'incendio che la mattina di giovedì 5 dicembre ha devastato un capannone situato in via Cappuccini a Gallarate, in provincia di Varese. Rodriguez ha riportato ustioni da fuoco di secondo grado al volto e alle braccia ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Gallarate. Ma gli aggiornamenti e i messaggi della sua famiglia fanno sperare che l’uomo sia in via di guarigione.