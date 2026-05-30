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Belen torna sui social e rompe il silenzio, il video dopo il ricovero: come sta

La showgirl argentina ha condiviso un video sul suo profilo instagram

Belen - fotogramma/ipa
Belen - fotogramma/ipa
30 maggio 2026 | 10.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Belen è tornata sui social per mandare un messaggio ai follower dopo la notizia sul suo ricovero in ospedale. La showgirl argentina ha condiviso un video in cui appare sdraiata sul letto in pigiama con la luce soffusa mentre, con lo sguardo fisso sulla camera del telefono, fa l'occhiolino e accenna un sorriso.

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Nella didascalia un semplice cuore bianco, senza ulteriori spiegazioni. Ma il messaggio è piuttosto chiaro: Belen Rodriguez ha voluto ringraziare, per tutti i messaggi ricevuti in questi ultimi giorni, chi ha seguito con apprensione le notizie riguardanti il suo stato di salute.

Cosa è successo

La showgirl nella tarda mattinata di lunedì 25 maggio è stata trasportata al Policlinico di Milano per accertamenti, a seguito dell'allarme lanciato da uno dei vicini, preoccupato per le grida provenienti dalle finestre del suo appartamento in zona Brera.

L'uomo, secondo quanto riportato da 'Il Giorno' e 'La Repubblica', ha chiamato il 112 intorno alle 7 del mattino. "Aiuto, aiutatemi", avrebbe urlato la showgirl allarmando diverse persone nel condominio in cui vive. Sul posto sono giunte due volanti del commissariato Garibaldi-Venezia, un'ambulanza e i vigili del fuoco, bloccando inevitabilmente il traffico stradale. La showgirl sarebbe stata invitata - secondo quanto si apprende - più volte a uscire di casa, ma prima di aprire le porte ai pompieri sarebbero trascorse oltre 3 ore. Dopo le continue sollecitazioni, Belen avrebbe aperto la porta e si sarebbe mostrata in evidente stato di agitazione.

La 41enne sarebbe stata assistita prima sul posto per poi essere accompagnata al Policlinico in codice giallo per tutti gli accertamenti del caso. La popolare showgirl argentina qualche tempo fa aveva anche raccontato in un video del periodo difficile che stava attraversando e della depressione che in passato l'aveva colpita. "Non ho mai fatto un segreto di aver sofferto di attacchi di panico. Ne ho avuti, nella vita, uno dopo l'altro. Non è facile riuscire ad accettarsi con queste fragilità, soprattutto quando fai un lavoro pubblico e la tua fragilità può diventare anche una presa in giro", aveva confessato.

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