Belen Rodriguez si è da poco sottoposta a un intervento. A rivelarlo è la stessa showgirl ai suoi fan su Instagram. "Mi sto truccando un pochettino perché ho fatto un piccolo intervento e sono stata due giorni un po' in convalescenza", ha spiegato in un video in cui mostra come trucca occhi e labbra per dare "un colorino" al viso che in questi giorni sarebbe spento.

La modella e conduttrice non ha rivelato la natura dell'intervento ma ha rassicurato che "adesso va tutto bene, ho risolto tutto quanto". Poi ha spiegato: "Ho preso troppi medicinali, quindi dovrò fare una sorta di dieta detox per pulire il mio fegato". A chi nei commenti le chiedeva come si sentisse, Rodriguez ha risposto: "Fa ancora male ma passerà. Nulla di grave ma dovevo farlo, ho rimandato troppo".