Bellamà, al via a Roma gli ultimi provini per i concorrenti

Partono oggi, lunedì 26 maggio 2025, le audizioni per la quarta stagione di 'BellaMà', il varietà del pomeriggio di Rai2 che tornerà in onda su Rai2 il prossimo settembre. Sono stati oltre 3.600 i candidati che si sono proposti a Rai Casting per partecipare alla nuova edizione del programma, ideato e condotto da Pierluigi Diaco: un incontro generazionale tra GenZ (18-25 anni) e Boomer (over 55 anni), che da settembre a maggio ha ottenuto ottimi ascolti nel pomeriggio di Rai2: la media del programma della terza stagione è stata quasi del 7%, con picchi del 12.5%.

La struttura di Rai Casting, nei mesi scorsi, ha compiuto una prima selezione, convocando agli studi Dear-Fabrizio Frizzi di Roma circa 200 aspiranti concorrenti. Fino a mercoledì 28 maggio, al tavolo della commissione giudicante ci saranno Roberta Capua, madrina di 'BellaMà' sin dalla prima edizione, il conduttore e ideatore del programma Pierluigi Diaco, il capostruttura Rai Intrattenimento Day Time Daniele Cerioni, e poi gli autori Andrea Amato, Maurizio Gianotti, Filippo Mauceri e Angela Martucci. In questi giorni verranno scelti i concorrenti, che dall’8 settembre, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15.25 alle 17 su Rai2, si sfideranno a colpi di reel, prove di ballo e di canto, per cercare di laurearsi campioni di 'BellaMà'.

I provini si svolgeranno nello studio del programma, con la regia di Salvatore Perfetto, e i 20 nuovi concorrenti saranno annunciati e presentati in 5 puntate speciali, in onda su Rai2 nei pomeriggi dall’1 al 5 settembre, dal titolo 'Aspettando BellaMà', con la conduzione di Roberta Capua, con Domenico Restuccia e la partecipazione di Rosa Sorrentino, vincitrice della prima edizione.