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Belve Crime, torna dal 5 maggio lo spin off del format di Fagnani: le anticipazioni

Nella prima puntata: Katharina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone

Belve crime
Belve crime
03 maggio 2026 | 15.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Martedì 5 maggio torna Belve Crime, lo spin off del format ideato e condotto da Francesca Fagnani. Al centro delle interviste colpevoli, testimoni o protagonisti di crimini. L'appuntamento è in prima serata su Rai 2.

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Sullo sgabello di Belve Crime siederanno nella prima puntata: Katharina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone. La storia di ciascun ospite verrà introdotta da Elisa True Crime, youtuber e podcaster che presenterà il protagonista e la sua vicenda.

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belve crime francesca fagnani rai 2
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