Non solo 'Little Big Italy'. Ora il conduttore gira l’Italia alla ricerca del fine settimana perfetto: in onda da questa sera

"Cosa si fa nel weekend?". Non una domanda, ma un dilemma che attanaglia in molti. In soccorso arriva ‘Best weekend’ con Francesco Panella. Da oggi, 2 ottobre, in prima serata su Nove, il programma (prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery) vede tre esperti del luogo protagonista della puntata chiamati a organizzare il weekend perfetto con un budget di 500 euro a testa.

"Mi raccomando, prendete appunti perché daremo tantissimi spunti per dei weekend perfetti". A dirlo è Francesco Panella all’Adnkronos, in occasione del debutto del programma che passa da Taormina al Lago di Garda, da Napoli al Chianti. "Portiamo uno show nuovo, ma entriamo in punta di piedi in un palinsesto pieno di cose bellissime", precisa l’imprenditore.

‘Best weekend’ "vuole essere anche un momento di riflessione sul tempo. Abbiamo sempre poco tempo a disposizione, ma dopo essermi emozionato nel golfo di Napoli su una barca a guardare il tramonto, ho pensato che voglio rifarlo", dice Panella che, tra i ristoranti da gestire - a partire da ‘Antica Pesa’ a Roma e ‘Antica Pesa’ a Brooklyn (New York) - non riesce mai a stare fermo. "Quando ho dei momenti di tranquillità li passo con i miei figli o con gli amici, e questo non ha prezzo. Dovremmo iniziare a rivalutare il nostro rapporto con il tempo".

Nella vita frenetica dell’imprenditore non mancano i weekend con le star internazionali, che amano la cucina della famiglia Panella: "Richard Gere mi invitò a New York, a Stanford, in un relais bellissimo. Con Russell Crowe, invece, ho passato tanti indimenticabili weekend romani", ricorda Francesco, che di racconti ne ha a bizzeffe.

‘Best weekend’ “è anche un viaggio alla (ri)scoperta dell’Italia, io vivo spesso fuori quindi per me questa esperienza è il gol della vita”, spiega Panella. Secondo il ristoratore-conduttore “gli italiani stanno tornando a viaggiare tra le bellezze del nostro Paese”. Romano ‘de Roma’ ma anche cosmopolita. Il concetto di italianità "però - dice - non mi sta stretto. Per me è un valore aggiunto. Spesso, però, sottovalutiamo il nostro Paese e anche noi stessi. Io giro il mondo e molti Paesi vorrebbero il nostro stile di vita, spesso sento dire ‘vorrei essere italiano, vorrei vivere qui’”, dice Panella che, attraverso la ristorazione - ma anche il programma ‘Little Big Italy’ – porta avanti la tradizione familiare, iniziata ben quattro generazioni fa, fatta di sacrifici, valori, passione, qualità delle materie prime e innovazione "guardandomi sempre indietro, cercando di rispettare quello che è stato fatto prima di te", dice Panella, che nel futuro della ristorazione "vedo sempre di più una grande attenzione e rispetto verso il territorio. E non bisogna mai dimenticarsi del lavoro degli agricoltori, dei contadini e di tutta quella gente che suda e fatica – sottolinea Panella - che non hanno mai il giusto riconoscimento. Io sono grato a tutte queste persone che ci permettono di fare quello che facciamo. Senza di loro non siamo nulla".

Francesco Panella è pronto a tornare anche con la nuova stagione di ‘Little Big Italy’, dal 28 ottobre in prima serata su Nove, in cui va alla ricerca dei migliori ristoranti italiani all’estero: "Probabilmente è la stagione più bella di sempre. Abbiamo girato delle puntate pazzesche in Asia".