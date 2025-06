Paura per Beyoncé nel primo dei due concerti di Houston, in Texas. E' la Cbs a ricostruire l'imprevisto che ha caratterizzato la parte finale dello show dell'artista 43enne. Beyoncé avrebbe dovuto eseguire il brano 16 Carriages su una fuoriserie rossa sospesa a mezz'aria attraverso dei cavi. Il meccanismo però apparentemente non ha funzionato a dovere.

This is NOT a malfunction—Beyoncé is performing a piece of poetic performance art symbolizing the decline of America. The tipping red car acts as a metaphor for momentum and the nation’s rapid descent, speeding toward profound reckoning with its own fatepic.twitter.com/U5rJRe8PwO