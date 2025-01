"In un mese è la seconda volta che mi spaccano il vetro della macchina". Queste le parole di Bianca Atzei che oggi, martedì 28 gennaio, ha scoperto che la sua macchina è stata colpita, nuovamente, da dei vandali che hanno mandato in frantumi il finestrino.

Le parole sui social

La cantante ha condiviso sulle Instagram stories la foto in cui riprende la sua macchina danneggiata, parcheggiata nel centro meneghino, in zona Porta Nuova, e mostra chiaramente che il vetro del finestrino - lato conducente - è stato totalmente distrutto. "La bella notizia è che c'è una bella telecamera proprio davanti alla mia macchina. Non vedo l'ora di conoscere il tuo faccino", scrive Bianca Atzei che potrebbe risalire all'identità di colui ha compiuto l'atto vandalico.

La 37enne ha confessato di essere molto preoccupata riguardo la poca sicurezza che si respira tra le vie di Milano, a causa dei frequenti episodi di violenza o aggressioni: "Ovviamente da tempo ho paura di andare in giro per Milano - si sfoga -. La sera non esco da sola se non con il mio compagno... e dalle 18 in poi uscire con mio figlio mi preoccupa. Come mi preoccupa il suo futuro".