"Nonostante la malattia, è stato l'anno più bello della mia vita. Per 2 anni ho assunto eroina, sono orgogliosa di esserne uscita". E' un passaggio dell'intervista di Bianca Balti a Belve, oggi 3 giugno 2025, nell'ultima puntata del programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2. ""Ero nei centri sociali? A quelli di destra piace questo concetto, una di sinistra non può fare la modella e non può avere una bella casa. A quelli di destra non va giù, dovrei stare per strada a chiedere la carità se voglio essere di sinistra", dice Balti, raccogliendo l'approvazione della conduttrice. "Brava", chiosa Fagnani.

Una parte dell'intervista è dedicata al periodo della vita caratterizzato dalle dipendenze: "Quando ho deciso di smettere, ho chiesto aiuto ai miei genitori che non avevano idea: io ho avuto sempre un grande senso di responsabilità. Io dico che non sapevo vivere senza le sostanze, il problema però non era così visibile. Mi sono sempre presentata al lavoro, all'epoca avevo avuto già la mia prima bambina".

"Ho smesso dopo aver provato l'eroina? E' vero. Se non prendi una dose dopo 3 ore, il tuo corpo comincia a stare male. Ho vissuto quell'esperienza, ho avvertito un senso di soffocamento. L'ho assunta per 2 anni, non sono pochi ma nemmeno tanti. Non conosco nessuno che ne sia uscita dopo soli 2 anni, sono orgogliosa di me stessa. Ci è voluta una grandissima forza di volontà, legata anche alla presenza di mia figlia nella mia vita. Un giorno, quando ancora andava all'asilo, mi ha detto una frase importante, da quel giorno ho deciso che mi sarei dovuta riprendere e ce l'ho fatta. Non ho avuto paura di morire, perché inconsciamente stai cercando di morire", dice ancora.

"Ci rimango male quando so di non piacere a qualcuno, ma non mi interessa più essere amata da tutti", dice la modella in un altro passaggio della chiacchierata. "Ho detto che ho guadagnato un milione in un pomeriggio? L'ho detto io 3 anni fa? Ero già lucida, allora confermo", afferma.

Nel 2022 la modella ha subito una doppia mastectomia preventiva, dopo essersi scoperta portatrice di una variante del gene BRCA1. A settembre 2024, Bianca Balti ha annunciato di avere scoperto di essere affetta da un cancro alle ovaie al terzo stadio: "E' stato l'anno più bello della mia vita. Ho scoperto una forza grandissima dentro di me, sto vivendo una relazione bellissima. Ho visto il sostegno delle mie amiche, ho visto quant'è bella la vita".

"Quando mi è stata diagnosticata la malattia, alcuni medici mi hanno fatto sentire malissimo: diversi mi hanno detto che avrei dovuto togliere le ovaie e mettermi in sicurezza, visti i geni BRCA1. E' importante lanciare il messaggio 'bisogna mettersi in sicurezza', ma non bisogna pensare che sia una passeggiata togliersi le ovaie", afferma.