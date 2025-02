Il 12 febbraio Bianca Balti sarà co-conduttrice della seconda giornata del festival di Sanremo 2025 ed è ora di lasciare gli Stati Uniti, dove vive, per raggiungere l'Italia. Mascherina grigia e cappellino in testa, la modella è ben protetta per il viaggio in aereo visto il suo stato di salute: il 27 gennaio infatti ha appena concluso la chemioterapia iniziata a settembre dopo la diagnosi di tumore ovarico. Nel selfie, condiviso nelle storie Instagram per annunciare la partenza, indossa anche degli auricolari che la aiutano a rilassarsi durante il lungo volo, magari ascoltando musica o guardando un film. Una volta atterrata Bianca Balti si dirigerà probabilmente già a Sanremo dove sono giorni di prove sia per i cantanti che per i conduttori.

Negli scorsi mesi Bianca Balti ha raccontato la malattia e le sue emozioni in merito. L'ultima condivisione solo qualche giorno fa, in occasione della Giornata mondiale contro il cancro: "È stata dura, e non è ancora del tutto finita, ma non vorrei altrimenti. Si dice 'ciò che non uccide ti fortifica', ma per me ciò che non mi ha ucciso mi ha fatto amare molto di più la vita'".

Carlo Conti ha chiarito che quest'anno non ci saranno i monologhi che hanno caratterizzato le scorse edizioni del festival, ma in tanti si aspettano che Bianca Balti riuscirà comunque a parlare del tumore e a mandare un messaggio di speranza e un invito alla prevenzione sul palco dell'Ariston. Nella seconda serata affiancherà Carlo Conti e gli altri due co-conduttori, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio.