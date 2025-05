"Io non ce la faccio più". BigMama denuncia l'odio online dal palco del Concerto del Primo Maggio a Roma. "Nell'ultimo periodo c'è tantissimo odio. Tantissimo. Parlerò dell'argomento dell'hating, di tutti quelli che si sentono liberi di commentare negativamente quello che fai. Sta diventando tutto troppo esagerato. Io mi chiedo: perché vi parte questo sadismo, che magari arriva dall'insoddisfazione?", chiede l'artista.

E aggiunge: "Se non vi piaccio io cambiate canale; se non vi piace il mio corpo fate in modo di non diventare mai come me; se non vi piace quello che dico, bloccatemi: ma fateci vivere. Che ne sapete della mia storia? Il mio corpo mi ha tolto tanto, mi ha fatto soffrire, a vent'anni mi ha fatto chiudere in ospedale per la chemioterapia. Io lo perdono, perché non lo potete perdonare voi?".

"Non ho mai chiesto a nessuno di essere come me, non ho mai detto che essere come è bello. Anche a livello lavorativo, c'è chi ti considera pigra e inutile. Quello che dico a voi intelligenti, a livello di empatia, quando vedete questi commenti guardate la faccia di queste persone che insultano e dire: meno male che io non sono così", conclude.