Blanco è pronto a tornare, l'annuncio: "Ho ancora voglia di spaccare tutto"

Il cantante sta tornando con un nuovo album

Blanco - fotogramma/ipa
Blanco - fotogramma/ipa
19 febbraio 2026 | 18.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Blanco sta tornando. Il cantante ha annunciato sui social l'arrivo di un nuovo album: "Sono emozionato, sta arrivando un disco importante", ha scritto a corredo di tre scatti che potrebbero anticipare un nuovo videoclip.

"Sono felice, vuoto e leggero. Vi ho detto tutto in maniera estremamente sincera, 1 pezzo in particolare mi fa male e non so come sarà cantarlo davanti ad altre persone. Mi fa paura però serve. Altri non vedo l’ora di saltare come un bastardo e lanciarmi in mezzo alle mamme. Ridendo ma non scherzando. Ho voglia di vedervi. Sono 3 anni di stop, sono 3 anni che non salgo su un palco, e nonostante gli errori ho ancora voglia di spaccare tutto", ha scritto Blanco, con un riferimento velato con all'episodio avvenuto al Festival di Sanremo il 7 febbraio del 2023 quando distrusse la scenografia floreale sul palco dopo la sua esibizione con il singolo 'L'isola delle rose'. Un episodio che ha suscitato tante critiche e che lo ha portato ad allontanarsi dalle scene.

 

Solo poche settimane fa, Blanco si è mostrato sui social con una foto che ha sollevato diversi dubbi: completamente nudo, ma pixelato, con il corpo contratto in un urlo in una stanza d'ospedale. Condizione che ha allarmato i fan e che ha sollevato domande sullo stato di salute del cantante. Già negli scorsi mesi il cantante aveva accusato problemi di salute, tanto da saltare alcuni concerti nel mese di settembre. Blanco aveva parlato proprio di "problemi di salute", non specificandone la natura, ma aggiungendo che non fossero "niente di grave".

blanco
