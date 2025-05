Blanco, 'Piangere a 90' è il nuovo singolo

Disponibile da venerdì 9 maggio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per Emi Records Italy (Universal Music Italy) accompagnato dal videoclip su YouTube

Il video spoiler pubblicato sui suoi canali social la scorsa settimana aveva lasciato tutti con il fiato sospeso: Blanco annuncia l’uscita del suo nuovo singolo 'Piangere a 90', da venerdì 9 maggio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per Emi Records Italy (Universal Music Italy) accompagnato dal videoclip su YouTube. Carico di intensità, potenza e urgenza emotiva, 'Piangere a 90' è il brano con cui Blanco - dopo un anno di silenzio - torna a farsi sentire raccontando qualcosa di estremamente personale come le proprie cadute e le proprie rinascite.

Completamente privo di sovrastrutture, crudo e viscerale come solo lui sa essere, Blanco alterna la fragilità delle strofe all’esplosione travolgente e lacerante del ritornello, rendendo questa ballad - scritta da Blanco e Tananai e prodotta da Michelangelo - un flusso emotivo, un climax in crescendo. Il videoclip, realizzato dal collettivo Broga’s, è una lente d’ingrandimento sulla fragilità di 'Piangere a 90'. Blanco si ripresenta al suo pubblico riflessivo e tormentato, dall’alto del delicato piedistallo che lo regge, e ripensa al sé stesso, Riccardo, di tanti anni fa, col desiderio di rivivere quella spensieratezza. La reference è quella dell’angelo Damiel ne 'Il cielo sopra Berlino', capolavoro di Wim Wenders datato 1987, in un limbo tra mondo fisico e mondo spirituale.

Con 'Piangere a 90' Blanco attraversa, abita e trasforma in voce le difficoltà della vita, per quello che rappresenta l’inizio di un importante ritorno che non cerca consensi ma verità. E Blanco, ancora una volta, la ritrova nella parte più nuda di sé.