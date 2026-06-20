Bologna, al WMF – We Make Future il sistema Spirio, il pianoforte tra tecnologia e apporto umano

Il 24 giugno, sul mainstage del WMF – We Make Future a BolognaFiere, Steinway & Sons presenterà il sistema SPIRIO, la tecnologia di riproduzione e registrazione ad alta risoluzione che consente di replicare fisicamente e acusticamente una performance pianistica dal vivo. SPIRIO non si limita a riprodurre una traccia audio o un file digitale ma, attraverso sensori ottici e solenoidi nascosti all’interno dello strumento, il sistema registra e restituisce con estrema precisione il gesto del pianista, azionando fisicamente tasti e pedali per ricreare l’esecuzione sul pianoforte acustico. Al centro della presentazione anche Spiriocast, il protocollo che consente di trasmettere una performance live da un pianoforte a un altro, o a più strumenti connessi contemporaneamente in diverse parti del mondo. In particolare, il pianoforte ricevente riproduce in tempo reale il movimento dei tasti e dei pedali, restituendo l’esperienza acustica della performance originale. A dare dimostrazione delle potenzialità del sistema sarà Francesco Cavestri, pianista e compositore bolognese. Già invitato da Steinway & Sons a Stoccarda per una dimostrazione internazionale in Spiriocast, Cavestri presenterà al WMF un progetto speciale pensato per mostrare come la tecnologia possa amplificare l’interazione creativa senza sostituire l’apporto umano dell’artista. La performance del 24 giugno si inserisce tra le iniziative del WMF dedicate al settore Entertainment & Cultural Industry, una delle 14 Industry della manifestazione, che esplora l’evoluzione dei linguaggi creativi, dell’industria musicale, dell’arte, dello spettacolo e delle esperienze culturali attraverso l’innovazione tecnologica.