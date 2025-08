Lutto per Brad Pitt. E' morta Jane Etta, la madre dell'attore premio Oscar: aveva 84 anni. La notizia, confermata da fonti vicine alla famiglia e diffusa dal sito americano Tmz, è stata accompagnata da un commosso messaggio pubblicato da un membro della famiglia sui social.

Secondo quanto appreso, Jane si è spenta nelle ultime 48 ore. Sebbene le cause del decesso non siano state rese note, la notizia ha immediatamente suscitato cordoglio tra amici, fan e colleghi dell'attore.

Brad Pitt era profondamente legato alla madre, che è sempre stata una figura centrale nella sua vita. Fonti raccontano che Jane fosse "il collante della famiglia Pitt", capace di unire figli, nipoti e parenti in occasione di riunioni familiari memorabili. Cinque anni fa, fu proprio lei a organizzare un grande incontro con tutta la famiglia allargata, un gesto che racconta molto del suo spirito affettuoso e unificatore.

Ex consulente familiare, Jane Etta Pitt ha sempre mantenuto un profilo basso, lontano dai riflettori hollywoodiani. Tuttavia, in rare occasioni, è apparsa sul red carpet al fianco del figlio, spesso accompagnata dal marito William Pitt, padre dell'attore. Il dolore per la perdita è profondo, ma il ricordo di Jane resta vivo nel cuore dei suoi cari. Al momento, Brad Pitt non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma fonti vicine all’attore riferiscono che stia vivendo il lutto in forma privata, circondato dalla famiglia.