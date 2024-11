Cantatour 2024 – Turismo di prossimità all'interno della Regione Puglia

Migliaia le iniziative per incontrare la Puglia agreste e rurale, ammirare la Puglia imperiale, lasciarsi coccolare dalle onde del mare sugli 800 chilometri di costa o abbandonarsi ai piaceri dei piatti tipici tra i trulli della Valle d'Itria e le gravine. L'occasione per gustare scorci inediti della Puglia è fornita dal Cantatour 2024, lo show targato Telebari e Radiobari, supportato da PugliaPromozione e condotto dal comico, attore e musicista Renato Ciardo, giunto quest'anno alla quarta edizione. Quattro le tappe in programma: dopo il successo di Bisceglie con Fausto Leali e di Alberobello insieme a Mauro Repetto (entrambe le tappe sold out), il Cantatour si sposta il 15 novembre nel teatro Sociale di Fasano, dove si esibirà un gigante della storia della musica italiana come Adriano Pappalardo. Gran finale il 22 novembre nel teatro Rossini di Gioia del Colle, con special guest gli Audio 2.

Gli eventi sono gratuiti: c’è ancora tempo per prenotarsi e partecipare. Basterà seguire le indicazioni sul sito di Telebari www.telebari.it e Radiobari www.radiobari.net, cliccando al link dedicato - https://cantatour.cliccail.link/

Non solo mozzarella Dop e aria frizzante della Selva. Da Fasano e Gioia del Colle, le due tappe finali del Cantatour, è agevole immaginare di muoversi alla scoperta di canyon, cripte e grotte, percorrendo vigneti e uliveti, antichi borghi e botteghe artigiane, fino a tuffarsi nelle acque del mar Jonio o del mare Adriatico, senza dimenticare una puntatina nei centri storici dei nostri paesi. Imperdibile la tappa nel capoluogo di regione, tra pescherecci, chiese e palazzotti eleganti del borgo murattiano. Bari conquista con i suoi infiniti volti e apre centinaia di percorsi, che conducono i visitatori lungo le direttrici della Puglia costiera adriatica e delle sue perle (da Molfetta a Polignano, passando per Bisceglie e Monopoli), delle campagne dell'entroterra con i profumi dei ciliegi, della Puglia imperiale e dei castelli.

Il turismo in Puglia, d'altronde, non conosce stagione e non traccia confini. Il blu del mare da assaporare tutto l'anno. Il giallo e il verde dei morbidi panorami murgiani, da percorrere in mountain bike alla scoperta delle radici più autentiche. Il bianco lavorato dalla maestria delle sarte, simbolo della Puglia artigiana, terra amatissima in tutto il mondo come 'wedding destination'. I primi a saperlo sono i 'local', che amano viaggiare alla scoperta della nostra regione e per farlo scelgono i mesi di minore affollamento, con un sole mite e gradevole, magari accompagnati dai prodotti autunnali più genuini e da un buon calice di mosto che diventa vino. Dopo luglio e agosto da record, settembre e ottobre all'insegna del sold out, il mese di novembre si presenta con un calendario di proposte 'di prossimità', quando già nei nostri borghi si comincia a respirare l'incantevole atmosfera del Natale. Percorsi cicloturistici, sagre e degustazioni, tour e visite guidate, concerti e manifestazioni musicali, mostre ed eventi culturali: il "turismo di prossimità" è una rivoluzione nella filosofia del viaggio, che permettere di vivere la propria terra alla scoperta dei luoghi più vicini, degli scorci più suggestivi, che magari non abbiamo mai considerato di attraversare come 'visitatori'.

Obbligato quindi per turisti e pugliesi, in occasione del Cantatour, il passaggio tra i trulli circondati da vigneti e uliveti iconici, gli angoli più autentici della Valle d'Itria, il cui cuore pulsante sono i borghi conosciuti ormai in tutto il mondo: Alberobello, Locorotondo, Martina Franca e Cisternino. La popolarità incredibile di questo pezzo di Puglia è confermata da statistiche e ricerche internazionali: non è un caso che, solo per citare un esempio, Locorotondo domini la classifica dei borghi più cercati sul web durante i mesi di novembre e dicembre con un totale di 110 mila ricerche a novembre 2023 e 246 mila a dicembre dello stesso anno, secondo lo studio 'Borghi italiani online (edizione 2024)', realizzato dall'azienda Telepass. Alberobello, invece, con i trulli diventati attrazione internazionale, è il borgo italiano più ricercato in Francia, Regno Unito e Spagna. Dalla piana di Fasano, tra masserie e oasi di relax, si può facilmente raggiungere Egnazia per fare un bagno nella storia, tuffandosi nelle acque trasparenti all'ombra degli scavi archeologici, per poi nuotare a Torre Guaceto nella natura incontaminata della grande area marina protetta, meta anche degli appassionati di trekking.

Da Fasano a Gioia, non può mancare un tour alla scoperta della terra delle gravine e dei canyon, dall'Alta Murgia barese al Tarantino, magari lasciandosi guidare dal volo di uccelli rari tra antiche chiese rupestri scavate nella roccia, senza trascurare fasti e ori della Magna Grecia e della sua antica capitale. Esplorare la Puglia significa anche concedersi un'esperienza di viaggio inedita. Per chi vuole concedersi ritmi lenti, lontani dalla frenesia delle città, pedalata dopo pedalata, ci si può muovere lungo i duemila chilometri di percorsi cicloturistici. Dal Gargano al Salento, esiste un 'grand tour' da conquistare in bicicletta, ma anche a piedi o a cavallo, attraverso antichi sentieri, strade di campagna e a basso traffico: l'avventura del cicloturismo in Puglia prevede percorsi differenti a seconda dei gusti, del livello di difficoltà e delle preferenze di ciascuno.

Scopri di più su >> https://viaggiareinpuglia.it/?mtm_campaign=GrandiEventi2024_Ottobre-Dicembre