Cartoons on the Bay 2025, a Quentin Blake e Rob Minkoff il Pulcinella Career Award

Pescara si prepara ad accogliere la 29esima edizione di ‘Cartoons on the Bay’, il Festival Internazionale di Animazione, Transmedia e Meta Arti, in programma dal 29 maggio al primo giugno. L'evento, diretto da Roberto Genovesi e promosso dalla Rai in collaborazione con Rai Com, Regione Abruzzo e Comune di Pescara, quest'anno esplorerà il tema dell'intelligenza artificiale nell'animazione. Due figure di spicco del mondo dell'animazione e dell'illustrazione riceveranno il premio alla carriera. Come già annunciato, Quentin Blake riceverà il prestigioso Pulcinella Career Award. A lui si aggiunge, secondo quanto apprende l'Adnkronos, Rob Minkoff, celebre regista statunitense.

Quentin Blake, illustratore e scrittore britannico, ha firmato il manifesto di questa edizione, raffigurante Pulcinella nel mare di Pescara. Vero pilastro della letteratura per ragazzi, Blake ha incantato generazioni con i suoi personaggi iconici, come Mister Magnolia e Mrs. Armitage. I suoi libri, tradotti in tutto il mondo e con oltre 45 milioni di copie vendute, hanno ottenuto numerosi premi e riconoscimenti. Blake ha pubblicato i suoi primi disegni all'età di 16 anni sulla rivista satirica ‘Punch’.

Il secondo Pulcinella Career Award andrà a Rob Minkoff, regista, animatore e produttore statunitense. Nato nel 1962, Minkoff è noto soprattutto per aver co-diretto ‘Il Re Leone’ insieme a Roger Allers. La sua carriera include anche la regia di film live-action di successo come ‘Stuart Little’, ‘Stuart Little 2’, ‘La casa dei fantasmi’ e ‘Il regno proibito’.