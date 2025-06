A pochi giorni dalla partenza di un tour di tredici stadi sold out da mesi, Cesare Cremonini annuncia quattro nuovi grandi eventi live per la prossima estate. il cantautore tornerà sul palco anche nel 2026 nelle location più iconiche della musica live in Italia: si esibirà per la prima volta al Circo Massimo di Roma il 6 giugno, suonerà all’Ippodromo Snai La Maura di Milano il 10 giugno, per tornare all’Autodromo di Imola Enzo e Dino Ferrari il 13 giugno, e infine alla Visarno Arena di Firenze il 17 giugno.

I biglietti per le date del Cremonini Live26 saranno disponibili in prevendita con accesso prioritario per i titolari di carta Mastercard a partire dalle 10 di martedì 17 giugno su www.priceless.com/music. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle 11 di giovedì 19 giugno su www.livenation.it/cremonini.

Cresce intanto l’attesa per i due grandi concerti che si terranno a San Siro domenica e lunedì con i quali si darà il via al tour negli stadi. Un progetto live che tiene unito un racconto personale e musicale iniziato con il viaggio nel freddo inverno dell’Alaska e proseguito con la pubblicazione di un album di inediti, ‘Alaska Baby’, divenuto già un classico della sua discografia.