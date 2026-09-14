"Parla di gioia e libertà, dell’essere umani e sentirsi bene" dice l'artista, vincitrice di 11 Grammy Awards. Il disco include il nuovo singolo, 'Boogie’s In My Soul' con Snoop Dogg e le partecipazioni speciali di Sia e Lenny Kravitz

Alcuni artisti inseguono la rilevanza. Chaka Khan ne è la definizione. La vincitrice di 11 Grammy Awards, membro della Rock & Roll Hall of Fame e vincitrice del Grammy Lifetime Achievement Award 2026 torna con 'Chakzilla', un nuovo e coraggioso capitolo della sua straordinaria carriera, in uscita il 18 settembre per EarthSong Records e Bmg. Celebrazione di forza, gioia, amore, resilienza e reinvenzione, 'Chakzilla' vede Chaka Khan nel pieno della sua libertà creativa. Scritto insieme a Chaka, Sia e Greg Kurstin e prodotto dal pluripremiato Greg Kurstin, l’album include partecipazioni speciali di Sia, Snoop Dogg e Lenny Kravitz. Al tempo stesso un ritorno trionfale e una potente dichiarazione artistica, 'Chakzilla' conferma Chaka Khan come una delle voci più influenti e durature della musica contemporanea.

"Questo album parla di gioia. Parla di libertà. Parla dell’amore per sé stessi, dell’amore per gli altri e della capacità di trovare la propria forza indipendentemente dal momento della vita in cui ci si trova - afferma Chaka Khan -. Ho vissuto molto dall’uscita del mio ultimo disco e volevo che queste canzoni celebrassero tutto questo. Questa musica parla dell’essere umani, del sentirsi bene e dell’entrare pienamente nel proprio potere". Il nuovo singolo, 'Boogie’s In My Soul' featuring Snoop Dogg, è un inno scritto insieme a Sia che cattura la libertà e l’energia contagiosa che rappresentano l’essenza delle vibrazioni estive.

"Non c’è nulla che tu possa fare per cancellarlo - afferma Snoop -. È nel tuo sistema, ora lascia che entri nella tua anima". L’annuncio segue il successo della title track dell’album, 'Chakzilla', che ha già superato il milione di visualizzazioni su YouTube e acceso l’entusiasmo dei fan in tutto il mondo sui social media. "La partnership tra la nostra etichetta, EarthSong Records, e Bmg è stata fondamentale per questo progetto, perché Jamie Nelson e il suo team comprendono sia l’eredità artistica di Chaka sia la sua continua attualità - afferma Tammy Michelle, Chief Operations Officer di Chaka Khan Enterprises -. Siamo altrettanto entusiasti della nostra nuova collaborazione con HarbourView, con cui svilupperemo numerose iniziative creative per ampliare il brand Chaka Khan insieme a Sherrese Clarke e al suo team".

Ogni brano di 'Chakzilla' è stato co-scritto da Chaka Khan, rendendo questo lavoro uno dei progetti più personali e creativamente coinvolgenti della sua straordinaria carriera. Nel corso dell’album, l’artista offre tutta la potenza vocale, l’onestà emotiva e l’audacia musicale che hanno definito la sua arte per tutta la vita. "Lavorare con Chaka è stato il realizzarsi di un sogno - racconta Sia -. Ha una delle voci più riconoscibili della nostra generazione e un senso dell’umorismo incredibile. Ci siamo divertite tantissimo! È capace di registrare una performance perfetta al primo take e io ho fatto del mio meglio per catturare la sua vitalità, il suo spirito e la sua profondità. Chaka è unica e Greg ha fatto un lavoro straordinario alla produzione".

"È stato un onore e un privilegio lavorare con Chaka a questo progetto - afferma il produttore Greg Kurstin -. Da fan di lunga data, è stata una gioia collaborare con lei in studio. La sua voce, così profondamente ritmica ed espressiva, mi ha sempre emozionato, proprio come ha emozionato tantissime persone in tutto il mondo. Chaka è una vera professionista ed è anche incredibilmente divertente. Ci siamo divertiti moltissimo a realizzare questo album". All’inizio di quest’anno, Chaka ha ricevuto il Lifetime Achievement Award della Recording Academy, uno dei più prestigiosi riconoscimenti dell’industria musicale. Questa estate la sua storia approda inoltre sul palcoscenico con la prima londinese di 'I’m Every Woman', il nuovo musical del West End ispirato alla sua eredità artistica, alla sua musica e al suo duraturo impatto culturale.

Da oltre cinquant’anni, la voce di Chaka Khan trascende generi, generazioni ed etichette. La sua influenza può essere percepita in ogni angolo della musica popolare contemporanea attraverso un catalogo che continua a ispirare artisti di tutto il mondo. Ora si apre un nuovo capitolo della sua carriera con il suo ventitreesimo album. Una nuova era musicale.