Charli Xcx è pronta per un nuovo capitolo. A due anni da 'Brat', la cantante inglese ha rivelato che il suo settimo album si intitola 'Music, Fashion, Film' e uscirà il 24 luglio. L’annuncio è arrivato a sorpresa su Instagram, dove Charli ha pubblicato la copertina: una foto in bianco e nero che ritrae John Cale, Marc Jacobs e Martin Scorsese, scelti per rappresentare i tre mondi evocati dal titolo.

Nel post, l’artista ha scritto: “Il mio nuovo album Music, Fashion, Film esce il 24 luglio. 11 canzoni, 30 minuti, 5 secondi. Disponibile per il pre‑ordine ora, vi amo xx”. Un messaggio che ha immediatamente acceso l’entusiasmo dei fan.

Dall’album sono già usciti due singoli, 'Rock Music' e 'SS26'. Proprio da quest’ultimo arriva il verso che ha ispirato il titolo del disco: “Stiamo camminando su una passerella che porta dritto all’inferno/Niente potrà salvarci, né la musica, né la moda, né il cinema”. Una dichiarazione d’intenti che anticipa il mood del progetto: più sperimentale, più ruvido, più lontano dai dance‑beat e dall’Auto‑Tune che hanno definito la Charli degli ultimi anni.

In un’intervista di aprile a British Vogue, la popstar aveva già preparato il terreno: “Per me è divertente ribaltare la forma. Sappiamo che ci saranno persone infastidite da questo, ma va bene”. E infatti il primo singolo, 'Rock Music', ha diviso pubblico e critica, aprendo un dibattito sul nuovo suono e sul fatto che sia davvero rock oppure no. Il critico musicale di Variety, Chris Willman, ha scritto che “il tono del brano tende più all’elettronico che alla chitarra, ma non al punto che il titolo sembri una bugia”. E ha aggiunto: “Il dibattito più immediato non è tanto se la canzone sia rock, quanto se sia davvero pensata come un primo singolo. È nel lato più sperimentale dell’opera di Charli, anche se a questo punto della sua popolarità potrebbe essere pronta a rendere commerciale ciò che non lo è, con o senza un brano adatto alla radio o alla Tv”.

Dopo il successo globale di 'Brat' nel 2024, che l’ha portata definitivamente nel mainstream, Charli Xcx sembra pronta a spingersi ancora oltre, giocando con i codici della cultura pop e con le aspettative del suo pubblico. “Music, Fashion, Film” promette di essere un disco breve, tagliente, concettuale, costruito come un manifesto estetico più che come una semplice raccolta di canzoni. Il countdown per il 24 luglio è ufficialmente iniziato.