L'appuntamento della domenica con Fabio Fazio
Che tempo che fa torna oggi, domenica 22 marzo, con una nuova puntata del programma condotto da Fabio Fazio in diretta sul NOVE dalle 19.30 e in streaming su discovery+, condotto da Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Tra gli ospiti della puntata di oggi - in una serata tra politica, cultura, spettacolo e attualità - spicca la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.
Ospite il duo comico Ficarra & Picone, protagonisti di un sodalizio artistico di oltre 30 anni, iniziato nel collettivo Chiamata Urbana Urgente e consacratosi a teatro, in tv e al cinema, come registi, sceneggiatori e interpreti di numerosi film (tra cui 'Il 7 e l’8'). Come attori hanno preso parte ad acclamate pellicole tra cui il film vincitore di 4 David di Donatello e del Nastro d’Argento come Film dell’anno 'La stranezza' di Roberto Andò, per il quale hanno vinto numerosi riconoscimenti come il Premio Gian Maria Volonté e il Premio FICE.
Pif e Giusy Buscemi, protagonisti del quarto film di Pif '…che Dio perdona a tutti', tratto dall'omonimo romanzo pubblicato nel 2018, presto di nuovo in libreria. Al cinema dal 2 aprile, la pellicola vede Pif nel ruolo del suo alter ego Arturo Giammarresi e Giusy Buscemi in quello di Flora.
Sabrina Ferilli, al cinema in 'Notte prima degli esami 3.0' - terzo capitolo della celebre commedia sulla Maturità - diretto da Tommaso Renzoni, che firma anche la sceneggiatura insieme a Fausto Brizzi, regista dei primi due film. Su iniziativa di Alice nella Città, il film è stato mostrato in anteprima il 10 marzo a cento giorni esatti dagli esami di Maturità.
E ancora: Roberto Saviano; il climatologo Luca Mercalli; gli editorialisti de la Repubblica Massimo Giannini e Annalisa Cuzzocrea; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.
A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con 'Che tempo che fa – il Tavolo' con: Tredici Pietro, protagonista all’ultimo Festival di Sanremo con il brano 'Uomo Che Cade'; Guido Meda, inviato della nuova edizione di 'Pechino Express – L’Estremo Oriente'; Orietta Berti; Paolo Rossi; Nino Frassica; Mara Venier; Ubaldo Pantani; Mara Maionchi; Giovanni Esposito; Francesco Mandelli, al cinema dal 26 marzo con 'Cena di classe', commedia da lui scritta, diretta e interpretata, ispirata all’omonimo brano dei Pinguini Tattici Nucleari e che vede nel cast anche Giovanni Esposito e la voce di Mara Maionchi; Enzo Iacchetti; Gigi Marzullo; Francesco Paolantoni; la Signora Coriandoli; Giucas Casella.