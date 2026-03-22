Che tempo che fa torna oggi, domenica 22 marzo, con una nuova puntata del programma condotto da Fabio Fazio in diretta sul NOVE dalle 19.30 e in streaming su discovery+, condotto da Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Tra gli ospiti della puntata di oggi - in una serata tra politica, cultura, spettacolo e attualità - spicca la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

Gli ospiti di oggi

Ospite il duo comico Ficarra & Picone, protagonisti di un sodalizio artistico di oltre 30 anni, iniziato nel collettivo Chiamata Urbana Urgente e consacratosi a teatro, in tv e al cinema, come registi, sceneggiatori e interpreti di numerosi film (tra cui 'Il 7 e l’8'). Come attori hanno preso parte ad acclamate pellicole tra cui il film vincitore di 4 David di Donatello e del Nastro d’Argento come Film dell’anno 'La stranezza' di Roberto Andò, per il quale hanno vinto numerosi riconoscimenti come il Premio Gian Maria Volonté e il Premio FICE.

Pif e Giusy Buscemi, protagonisti del quarto film di Pif '…che Dio perdona a tutti', tratto dall'omonimo romanzo pubblicato nel 2018, presto di nuovo in libreria. Al cinema dal 2 aprile, la pellicola vede Pif nel ruolo del suo alter ego Arturo Giammarresi e Giusy Buscemi in quello di Flora.

Sabrina Ferilli, al cinema in 'Notte prima degli esami 3.0' - terzo capitolo della celebre commedia sulla Maturità - diretto da Tommaso Renzoni, che firma anche la sceneggiatura insieme a Fausto Brizzi, regista dei primi due film. Su iniziativa di Alice nella Città, il film è stato mostrato in anteprima il 10 marzo a cento giorni esatti dagli esami di Maturità.

E ancora: Roberto Saviano; il climatologo Luca Mercalli; gli editorialisti de la Repubblica Massimo Giannini e Annalisa Cuzzocrea; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con 'Che tempo che fa – il Tavolo' con: Tredici Pietro, protagonista all’ultimo Festival di Sanremo con il brano 'Uomo Che Cade'; Guido Meda, inviato della nuova edizione di 'Pechino Express – L’Estremo Oriente'; Orietta Berti; Paolo Rossi; Nino Frassica; Mara Venier; Ubaldo Pantani; Mara Maionchi; Giovanni Esposito; Francesco Mandelli, al cinema dal 26 marzo con 'Cena di classe', commedia da lui scritta, diretta e interpretata, ispirata all’omonimo brano dei Pinguini Tattici Nucleari e che vede nel cast anche Giovanni Esposito e la voce di Mara Maionchi; Enzo Iacchetti; Gigi Marzullo; Francesco Paolantoni; la Signora Coriandoli; Giucas Casella.